https://ria.ru/20241122/kadyrov-1985103401.html

Кадыров рассказал об ожиданиях от обращения Путина

Кадыров рассказал об ожиданиях от обращения Путина - РИА Новости, 22.11.2024

Кадыров рассказал об ожиданиях от обращения Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он, как и десятки тысяч бойцов на передовой, ждал обращения президента России Владимира Путина. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T00:07

2024-11-22T00:07

2024-11-22T00:36

специальная военная операция на украине

россия

украина

брянская область

рамзан кадыров

владимир путин

ракета "орешник"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967481657_0:83:2986:1764_1920x0_80_0_0_f0471936cbad421b7da155aac58662cd.jpg

ГРОЗНЫЙ, 21 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он, как и десятки тысяч бойцов на передовой, ждал обращения президента России Владимира Путина. Президент России Владимир Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. "Я, как и десятки тысяч воинов на передовой, давно ждал такого заявления верховного главнокомандующего. Пора в ответ на такие вражеские удары накрыть тротилом их тыловые военные объекты, чтобы камня на камне не осталось. Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он считает, что пора дать "мощный удар" и по объектам тех государств, которые боятся открыто признать свое участие в конфликте. Как верно отметил Путин, написал Кадыров, невозможно использовать ракеты средней и малой дальности без участия самих стран-изготовителей. Глава региона также выразил уверенность, что сейчас начнутся намеки на переговоры, но за этот стол нужно будет сесть только с одним требованием – выполнить абсолютно все условия России "без обсуждения и просьб о снисхождении". "Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия, чтобы не только украинские нацисты, но и весь Запад содрогнулся от страха и безысходности перед нашими передовыми военными разработками. Они хотели настоящей войны с Россией? Так пусть досыта ее получат", - заявил глава Чечни.

https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985102558.html

https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985096571.html

россия

украина

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, брянская область, рамзан кадыров, владимир путин, ракета "орешник"