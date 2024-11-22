https://ria.ru/20241122/kadyrov-1985103401.html
Кадыров рассказал об ожиданиях от обращения Путина
Кадыров рассказал об ожиданиях от обращения Путина - РИА Новости, 22.11.2024
Кадыров рассказал об ожиданиях от обращения Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он, как и десятки тысяч бойцов на передовой, ждал обращения президента России Владимира Путина. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T00:07
2024-11-22T00:07
2024-11-22T00:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
брянская область
рамзан кадыров
владимир путин
ракета "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967481657_0:83:2986:1764_1920x0_80_0_0_f0471936cbad421b7da155aac58662cd.jpg
ГРОЗНЫЙ, 21 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он, как и десятки тысяч бойцов на передовой, ждал обращения президента России Владимира Путина. Президент России Владимир Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. "Я, как и десятки тысяч воинов на передовой, давно ждал такого заявления верховного главнокомандующего. Пора в ответ на такие вражеские удары накрыть тротилом их тыловые военные объекты, чтобы камня на камне не осталось. Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он считает, что пора дать "мощный удар" и по объектам тех государств, которые боятся открыто признать свое участие в конфликте. Как верно отметил Путин, написал Кадыров, невозможно использовать ракеты средней и малой дальности без участия самих стран-изготовителей. Глава региона также выразил уверенность, что сейчас начнутся намеки на переговоры, но за этот стол нужно будет сесть только с одним требованием – выполнить абсолютно все условия России "без обсуждения и просьб о снисхождении". "Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия, чтобы не только украинские нацисты, но и весь Запад содрогнулся от страха и безысходности перед нашими передовыми военными разработками. Они хотели настоящей войны с Россией? Так пусть досыта ее получат", - заявил глава Чечни.
https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985102558.html
https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985096571.html
россия
украина
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967481657_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_feadf290f87aae7625562c141149e6c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, брянская область, рамзан кадыров, владимир путин, ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Брянская область, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Ракета "Орешник"
Кадыров рассказал об ожиданиях от обращения Путина
Кадыров заявил, что он и десятки тысяч бойцов ВС России ждали обращения Путина
ГРОЗНЫЙ, 21 ноя - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил
, что он, как и десятки тысяч бойцов на передовой, ждал обращения президента России Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина
19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях
, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
"Я, как и десятки тысяч воинов на передовой, давно ждал такого заявления верховного главнокомандующего. Пора в ответ на такие вражеские удары накрыть тротилом их тыловые военные объекты, чтобы камня на камне не осталось. Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он считает, что пора дать "мощный удар" и по объектам тех государств, которые боятся открыто признать свое участие в конфликте. Как верно отметил Путин, написал Кадыров, невозможно использовать ракеты средней и малой дальности без участия самих стран-изготовителей. Глава региона также выразил уверенность, что сейчас начнутся намеки на переговоры, но за этот стол нужно будет сесть только с одним требованием – выполнить абсолютно все условия России "без обсуждения и просьб о снисхождении".
"Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия, чтобы не только украинские нацисты, но и весь Запад содрогнулся от страха и безысходности перед нашими передовыми военными разработками. Они хотели настоящей войны с Россией? Так пусть досыта ее получат", - заявил глава Чечни.