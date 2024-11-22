На Западе начали массово извиняться перед Россией после удара "Орешником"
Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Жители стран Запада начали массово приносить извинения перед Россией за действия руководителей своих стран после того, как Россия нанесла удар новой ракетой "Орешник". Свои комментарии они оставляют под видео применения "Орешника", которое опубликовал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.
"От имени Великобритании мы не хотим войны с вами. Мы приносим извинения от имени наших правительств, они не представляют подавляющее большинство британской общественности", — написал Alex Barnicoat.
Американские пользователи также разразились критикой в адрес действующего правительства США, пожаловавшись, что оно делает все возможное, чтобы спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.
"Западом управляют некомпетентные идиоты, желающие нажиться. Если они не могут осознать, что только что произошло в этом видео, то они — безнадежные кретины. Все мы в США не хотим погибнуть в результате ядерной катастрофы, но наши нынешние идиоты-лидеры на самом деле — сектанты-самоубийцы, которые, я уверен, на самом деле хотят заставить Россию сбросить ядерную бомбу на США, чтобы уничтожить Америку и свалить вину на кого-то другого", — предположил пользователь под ником HealthRanger.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.