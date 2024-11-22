Глава МИД Италии призвал союзников обсудить решение МУС по Нетаньяху
МИД Италии: Рим должен вместе с союзниками оценить решение МУС по Нетаньяху
© AP Photo / Andrew MedichiniВице-премьер Италии Антонио Таяни
© AP Photo / Andrew Medichini
Вице-премьер Италии Антонио Таяни
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РИМ, 22 ноя – РИА Новости. Рим должен вместе с союзниками оценить решение Международного уголовного суда, выдавшего ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского экс-министра обороны Йоава Галанта, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни на бизнес-форуме в Париже. Его слова приводит приводит агентство askanews.
"Посмотрим, каково содержание решения и причины, которые привели суд к такому решению. Мы поддерживаем МУС, но всегда помним, что суд должен играть юридическую, а не политическую роль. Мы вместе с нашими союзниками оценим, что делать, как интерпретировать это решение, и как вместе вести себя в этом вопросе", - приводит заявление Таяни агентство askanews.
В четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Кроме того, Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
Позднее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим должен будет исполнить решение МУС по Нетаньяху и Галанту в случае их приезда в Италию. Вместе с тем Крозетто отметил, что считает решение МУС ошибочным. Помимо этого, источники из входящей в правящую коалицию партии "Лига" сообщили, что партия назвала решение МУС абсурдным и "происламским".
В то же время итальянское оппозиционное "Движение пяти звёзд" считает ордера на арест премьера и экс-министра обороны Израиля признанием совершённых ими преступлений и требует от правительства Италии не игнорировать данное юридическое решение.