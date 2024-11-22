https://ria.ru/20241122/italiya-1985217595.html

Глава МИД Италии призвал союзников обсудить решение МУС по Нетаньяху

Глава МИД Италии призвал союзников обсудить решение МУС по Нетаньяху - РИА Новости, 22.11.2024

Глава МИД Италии призвал союзников обсудить решение МУС по Нетаньяху

Рим должен вместе с союзниками оценить решение Международного уголовного суда, выдавшего ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:23

2024-11-22T15:23

2024-11-22T17:18

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антонио таяни

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РИМ, 22 ноя – РИА Новости. Рим должен вместе с союзниками оценить решение Международного уголовного суда, выдавшего ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского экс-министра обороны Йоава Галанта, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни на бизнес-форуме в Париже. Его слова приводит приводит агентство askanews."Посмотрим, каково содержание решения и причины, которые привели суд к такому решению. Мы поддерживаем МУС, но всегда помним, что суд должен играть юридическую, а не политическую роль. Мы вместе с нашими союзниками оценим, что делать, как интерпретировать это решение, и как вместе вести себя в этом вопросе", - приводит заявление Таяни агентство askanews. В четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Кроме того, Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Позднее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим должен будет исполнить решение МУС по Нетаньяху и Галанту в случае их приезда в Италию. Вместе с тем Крозетто отметил, что считает решение МУС ошибочным. Помимо этого, источники из входящей в правящую коалицию партии "Лига" сообщили, что партия назвала решение МУС абсурдным и "происламским". В то же время итальянское оппозиционное "Движение пяти звёзд" считает ордера на арест премьера и экс-министра обороны Израиля признанием совершённых ими преступлений и требует от правительства Италии не игнорировать данное юридическое решение.

https://ria.ru/20241122/orban-1985206664.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, италия, рим, биньямин нетаньяху, йоав галант, антонио таяни, международный уголовный суд, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024