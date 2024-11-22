https://ria.ru/20241122/irlandija-1985201089.html

Ирландия исполнит решение МУС, если Нетаньяху приедет в страну

Ирландия исполнит решение МУС, если Нетаньяху приедет в страну - РИА Новости, 22.11.2024

Ирландия исполнит решение МУС, если Нетаньяху приедет в страну

Ирландия исполнит решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:20

2024-11-22T14:20

2024-11-22T14:20

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ирландия исполнит решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, в случае их приезда в страну, заявил в пятницу ирландский премьер Саймон Харрис. Международный уголовный суд в четверг выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд отклонил доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом. "Да, абсолютно. Мы поддерживаем международные суды и применяем их постановления", - заявил Харрис в интервью телерадиокомпании RTE, отвечая на вопрос о потенциальном аресте Нетаньяху в случае его приезда в Ирландию. Прокурор МУС Карим Хан в связи с выдачей ордеров призвал все страны-участницы к сотрудничеству с судом и соблюдению своих обязательств по Римскому статуту. Он также сообщил, что прокуратура продолжает проводить независимое и беспристрастное расследование ситуации в Палестине. В мае прокурор сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ израильская армия начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241122/kreml-1985193524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ирландия, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024