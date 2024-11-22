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Экономисты РАН рассказали о единственном способе побороть инфляцию - РИА Новости, 22.11.2024
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10:55 22.11.2024 (обновлено: 15:34 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/inflyatsiya-1985144795.html
Экономисты РАН рассказали о единственном способе побороть инфляцию
Экономисты РАН рассказали о единственном способе побороть инфляцию - РИА Новости, 22.11.2024
Экономисты РАН рассказали о единственном способе побороть инфляцию
Снизить инфляцию в России в текущей ситуации может лишь расширение предложения, сообщает РБК со ссылкой на исследование экономистов Института... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T10:55
2024-11-22T15:34
экономика
россия
москва
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Снизить инфляцию в России в текущей ситуации может лишь расширение предложения, сообщает РБК со ссылкой на исследование экономистов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН под названием "Природа инфляции в современной российской экономике и ее влияние на экономический рост"."Так как ускорение роста цен произошло из-за сдвига в структуре производства в 2022–2024 годах и связанной с ним разбалансировки спроса и предложения, ужесточение денежно-кредитной политики лишь в ограниченной мере влияет на динамику цен", – объясняют они.Эксперты отмечают, что у правительства есть выбор: либо добиться ценовой стабильности с помощью полной остановки экономического роста, либо смириться с растущей инфляцией, превышающей ориентир в 4 процента в следующие 3-5 лет при положительной динамике ВВП.В ноябре ЦБ сообщал об уменьшении годовой инфляции в Москве с 9,67% в сентябре до 9,54%. В Центральном федеральном округе и по России в целом годовая инфляция также уменьшилась и составила 9,06% и 8,54% соответственно. Снижение столичной инфляции было вызвано увеличением предложения на отдельных рынках услуг.
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экономика, россия, москва
Экономика, Россия, Москва
Экономисты РАН рассказали о единственном способе побороть инфляцию

Экономисты РАН назвали увеличение предложения способом побороть инфляцию

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Снизить инфляцию в России в текущей ситуации может лишь расширение предложения, сообщает РБК со ссылкой на исследование экономистов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН под названием "Природа инфляции в современной российской экономике и ее влияние на экономический рост".
"Так как ускорение роста цен произошло из-за сдвига в структуре производства в 2022–2024 годах и связанной с ним разбалансировки спроса и предложения, ужесточение денежно-кредитной политики лишь в ограниченной мере влияет на динамику цен", – объясняют они.
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Эксперты отмечают, что у правительства есть выбор: либо добиться ценовой стабильности с помощью полной остановки экономического роста, либо смириться с растущей инфляцией, превышающей ориентир в 4 процента в следующие 3-5 лет при положительной динамике ВВП.
В ноябре ЦБ сообщал об уменьшении годовой инфляции в Москве с 9,67% в сентябре до 9,54%. В Центральном федеральном округе и по России в целом годовая инфляция также уменьшилась и составила 9,06% и 8,54% соответственно. Снижение столичной инфляции было вызвано увеличением предложения на отдельных рынках услуг.
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