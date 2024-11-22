https://ria.ru/20241122/gosduma-1985238242.html

"Форум свободных государств постРоссии"* давно была в поле зрения Госдумы

"Форум свободных государств постРоссии"* давно была в поле зрения Госдумы - РИА Новости, 22.11.2024

"Форум свободных государств постРоссии"* давно была в поле зрения Госдумы

Террористическая организация "Форум свободных государств постРоссии"* активно взаимодействовала с властями недружественных государств и давно была в поле зрения РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:47

2024-11-22T16:47

2024-11-22T17:13

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сша

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общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Террористическая организация "Форум свободных государств постРоссии"* активно взаимодействовала с властями недружественных государств и давно была в поле зрения комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил РИА Новости глава комиссии Василий Пискарев. Верховный суд России признал "Форум свободных государств постРоссии"* и 172 его структурных подразделения террористическими организациями, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Решение справедливое и нами ожидаемое. Помимо того, что сказано в сообщении Генпрокуратуры РФ, могу добавить, что эта группа организаций, активно взаимодействующих с властями недружественных государств, давно была в поле зрения Комиссии Госдумы. Обратили внимание на их ярко выраженную экстремистскую деятельность, направленную на разрушение нашего государства. Буквально на этой неделе они провели очередное, одно из многих, мероприятие, где участвовали и канадские парламентарии, в свое время приветствовавшие украинского нациста Гуньку", - сказал Пискарев РИА Новости. Пискарев добавил, что продвигаемая организацией повестка - яркий пример участия перебежчиков из России в политическом противостоянии на стороне США и их союзников. *Организация, признанная террористической в России

https://ria.ru/20241011/inostranets-1977505988.html

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россия, сша, василий пискарев, общество