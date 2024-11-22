Рейтинг@Mail.ru
"Форум свободных государств постРоссии"* давно была в поле зрения Госдумы - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 22.11.2024 (обновлено: 17:13 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/gosduma-1985238242.html
"Форум свободных государств постРоссии"* давно была в поле зрения Госдумы
"Форум свободных государств постРоссии"* давно была в поле зрения Госдумы - РИА Новости, 22.11.2024
"Форум свободных государств постРоссии"* давно была в поле зрения Госдумы
Террористическая организация "Форум свободных государств постРоссии"* активно взаимодействовала с властями недружественных государств и давно была в поле зрения РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:47
2024-11-22T17:13
россия
сша
василий пискарев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Террористическая организация "Форум свободных государств постРоссии"* активно взаимодействовала с властями недружественных государств и давно была в поле зрения комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил РИА Новости глава комиссии Василий Пискарев. Верховный суд России признал "Форум свободных государств постРоссии"* и 172 его структурных подразделения террористическими организациями, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Решение справедливое и нами ожидаемое. Помимо того, что сказано в сообщении Генпрокуратуры РФ, могу добавить, что эта группа организаций, активно взаимодействующих с властями недружественных государств, давно была в поле зрения Комиссии Госдумы. Обратили внимание на их ярко выраженную экстремистскую деятельность, направленную на разрушение нашего государства. Буквально на этой неделе они провели очередное, одно из многих, мероприятие, где участвовали и канадские парламентарии, в свое время приветствовавшие украинского нациста Гуньку", - сказал Пискарев РИА Новости. Пискарев добавил, что продвигаемая организацией повестка - яркий пример участия перебежчиков из России в политическом противостоянии на стороне США и их союзников. *Организация, признанная террористической в России
https://ria.ru/20241011/inostranets-1977505988.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_257240adff3771465fde28c72022edd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, василий пискарев, общество
Россия, США, Василий Пискарев, Общество
"Форум свободных государств постРоссии"* давно была в поле зрения Госдумы

Пискарев: Госдума давно наблюдала за "Форумом свободных государств постРоссии"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Террористическая организация "Форум свободных государств постРоссии"* активно взаимодействовала с властями недружественных государств и давно была в поле зрения комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил РИА Новости глава комиссии Василий Пискарев.
Верховный суд России признал "Форум свободных государств постРоссии"* и 172 его структурных подразделения террористическими организациями, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Решение справедливое и нами ожидаемое. Помимо того, что сказано в сообщении Генпрокуратуры РФ, могу добавить, что эта группа организаций, активно взаимодействующих с властями недружественных государств, давно была в поле зрения Комиссии Госдумы. Обратили внимание на их ярко выраженную экстремистскую деятельность, направленную на разрушение нашего государства. Буквально на этой неделе они провели очередное, одно из многих, мероприятие, где участвовали и канадские парламентарии, в свое время приветствовавшие украинского нациста Гуньку", - сказал Пискарев РИА Новости.
Пискарев добавил, что продвигаемая организацией повестка - яркий пример участия перебежчиков из России в политическом противостоянии на стороне США и их союзников.
*Организация, признанная террористической в России
Суд - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Иностранец в Москве объяснил перевод денег террористической организации
11 октября, 05:31
 
РоссияСШАВасилий ПискаревОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала