https://ria.ru/20241122/gazifikatsiya-1985205575.html

Бречалов: уровень газификации в Удмуртии составляет 77,7%

Бречалов: уровень газификации в Удмуртии составляет 77,7% - РИА Новости, 22.11.2024

Бречалов: уровень газификации в Удмуртии составляет 77,7%

Уровень газификации в Удмуртии составил 77,7 процента, что выше среднего показателя в стране на четыре процента, сообщил глава региона Александр Бречалов по... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:42

2024-11-22T14:42

2024-11-22T14:42

удмуртская республика

россия

александр бречалов

александр новак

россети

жкх

газификация

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УФА, 22 ноя – РИА Новости. Уровень газификации в Удмуртии составил 77,7 процента, что выше среднего показателя в стране на четыре процента, сообщил глава региона Александр Бречалов по итогам встречи с вице-премьером правительства РФ Александром Новаком. "С вице-премьером правительства России Александром Новаком говорили о догазификации в республике. Несколько важных цифр с совещания: 77,7% – уровень газификации в республике – почти на 4% выше среднего показателя по стране. Три года в Удмуртии работает программа социальной догазификации. Задачу бесплатно подвести газ до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах поставил президент страны", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. Так, по его словам, за это время в регионе построено 1186 километров газовых сетей, 47 тысяч заявок на догазификацию подали жители республики, 39,5 тысячи домовладений получили техническую возможность подключиться к сетям, из них почти 6 тысяч семей – в 2024 году. В этом году к программе присоединились СНТ. Сейчас в списке 56 садовых товарищества, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. "Многодетные, малоимущие семьи, инвалидов, ветеранов боевых действий и другие категории мы поддерживаем субсидией в 100 тысяч рублей. Также с Александром Валентиновичем обсудили электросетевой комплекс республики. В планах на следующие 2 года совместно с "Россетями" реконструировать ряд энергообъеков", - добавил Бречалов. В пресс-службе руководителя региона сообщили, что на рабочей встрече Бречалов и Новак обсудили механизм реализации программы повышения надежности электросетевого комплекса Удмуртии на 2025-2027 годы совместно с ПАО "Россети Центр и Приволжье". Она предусматривает реконструкцию энергообъектов и электросетей для обеспечения бесперебойного снабжения социальных объектов и жителей региона. Также стороны обсудили ход социальной догазификации в республике и условия проведения газа в домовладения льготных категорий граждан. "В ходе встречи участники затронули также тему реализации национального проекта "Производительность труда", который лично курирует заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Глава Удмуртии сообщил, что на текущий момент 97 предприятий республики несырьевых отраслей являются участниками нацпроекта. Эксперты федерального и регионального центров компетенций помогают им перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои, внедрить бережливое производство и так далее", - говорится в релизе. Так, например, Глазовская мебельная фабрика при производстве шкафа для посуды и шкафа-витрины снизила брак с 12% до 3%. Экономический эффект от такого улучшения составил почти 8,5 млн рублей. Также в рамках нацпроекта в регионе реализуются программы обучения топ-менеджмента предприятий актуальным компетенциям и навыкам управления и экспортные акселерационные программы. В 2025 году планируется привлечь в нацпроект "Производительность труда" еще 8 предприятий. На эти цели будет выделено 19,3 млн рублей, в том числе свыше 18 млн — из федерального бюджета, информируют региональные власти.

https://ria.ru/20241119/udmurtiya-1984544286.html

https://ria.ru/20241108/pozdravlenie-1982626160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, александр бречалов, александр новак, россети, жкх, газификация