https://ria.ru/20241122/filimonov-1985216014.html
Филимонов: в Вологде откроется контейнерный терминал
Филимонов: в Вологде откроется контейнерный терминал - РИА Новости, 22.11.2024
Филимонов: в Вологде откроется контейнерный терминал
Контейнерный терминал готовят к открытию в декабре в Вологде, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:17
2024-11-22T15:17
2024-11-22T15:17
вологодская область
вологда
китай
георгий филимонов
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Контейнерный терминал готовят к открытию в декабре в Вологде, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Глава региона Георгий Филимонов сообщил, что в рамках "Дней Вологодской области в Китае" состоялись бизнес-встречи, по итогам которых наметился стратегический вектор по развитию сотрудничества между одной из компанией области и Международным портом Чана в Сиане. "Представители компании наметили конкретные стратегические векторы по развитию сотрудничества с Международным портом Чанба в Сиане. Уже в декабре готовится к открытию в Вологде контейнерный терминал", – сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Международный порт Чанба обеспечивает мультимодальные железнодорожные и автомобильные перевозки, связывая Китай с Европой, Центральной Азией и Россией. Это стратегически важный объект для торговли, особенно в рамках Шелкового пути. По словам губернатора Вологодской области, порт Чанба станет первой станцией по отправке экспортных поездов. Таким образом, транспортировка продуктов и грузов по железной дороге будет осуществляться быстрее. "Кроме того, китайские коллеги начинают заниматься проработкой импортных отправок напрямую в Вологду вместо используемых в данный момент путей. Преимущественно новый логистический маршрут через областную столицу будет интересен компаниям, работающим в сфере лесной промышленности, металлообработки и машиностроения", – добавил Филимонов. Кроме того, на выставке "Вогодчина кружевная" в Поднебесной были представлены лучшие работы мастериц региона. Выставка Вологодского музея-заповедника стала частью большой экспозиции, которая раскрывает культурный и туристический потенциал региона в рамках выездного мероприятия "Дни Вологодской области в Китае". "Вологодчину кружевную" в Китае видят впервые. Выставка уже завершила работу в Пекине, а теперь представлена в Шанхае. Гости с интересом рассматривали сказочные узоры и удивлялись, узнав, что они создаются вручную. Многие сразу же хотели попробовать сплести кружево своими руками – для этого были организованы мастер-классы для всех желающих", – рассказал губернатор региона. На выставке представлены лучшие произведения вологодских мастериц конца XX-XXI веков. На скатертях и панно запечатлены богатство северной природы, образ тихой деревянной Вологды, слышатся перезвоны колоколов. Восхищение китайской публики вызвали ажурные шарфы, тончайшие пелерины, изысканные накидки и блузы.
https://ria.ru/20241122/soglasheniya-1985215244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологда, китай, георгий филимонов
Вологодская область, Вологда, Китай, Георгий Филимонов
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Контейнерный терминал готовят к открытию в декабре в Вологде, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Глава региона Георгий Филимонов сообщил, что в рамках "Дней Вологодской области в Китае" состоялись бизнес-встречи, по итогам которых наметился стратегический вектор по развитию сотрудничества между одной из компанией области и Международным портом Чана в Сиане.
"Представители компании наметили конкретные стратегические векторы по развитию сотрудничества с Международным портом Чанба в Сиане. Уже в декабре готовится к открытию в Вологде контейнерный терминал", – сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Международный порт Чанба обеспечивает мультимодальные железнодорожные и автомобильные перевозки, связывая Китай
с Европой
, Центральной Азией
и Россией
. Это стратегически важный объект для торговли, особенно в рамках Шелкового пути.
По словам губернатора Вологодской области, порт Чанба станет первой станцией по отправке экспортных поездов. Таким образом, транспортировка продуктов и грузов по железной дороге будет осуществляться быстрее.
"Кроме того, китайские коллеги начинают заниматься проработкой импортных отправок напрямую в Вологду вместо используемых в данный момент путей. Преимущественно новый логистический маршрут через областную столицу будет интересен компаниям, работающим в сфере лесной промышленности, металлообработки и машиностроения", – добавил Филимонов.
Кроме того, на выставке "Вогодчина кружевная" в Поднебесной были представлены лучшие работы мастериц региона.
Выставка Вологодского музея-заповедника стала частью большой экспозиции, которая раскрывает культурный и туристический потенциал региона в рамках выездного мероприятия "Дни Вологодской области в Китае".
"Вологодчину кружевную" в Китае видят впервые. Выставка уже завершила работу в Пекине
, а теперь представлена в Шанхае
. Гости с интересом рассматривали сказочные узоры и удивлялись, узнав, что они создаются вручную. Многие сразу же хотели попробовать сплести кружево своими руками – для этого были организованы мастер-классы для всех желающих", – рассказал губернатор региона.
На выставке представлены лучшие произведения вологодских мастериц конца XX-XXI веков. На скатертях и панно запечатлены богатство северной природы, образ тихой деревянной Вологды, слышатся перезвоны колоколов. Восхищение китайской публики вызвали ажурные шарфы, тончайшие пелерины, изысканные накидки и блузы.