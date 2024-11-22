https://ria.ru/20241122/efimov-1985228690.html

Ефимов: в Москве строят 20 медицинских учреждений

Ефимов: в Москве строят 20 медицинских учреждений - РИА Новости, 22.11.2024

Ефимов: в Москве строят 20 медицинских учреждений

В Москве в настоящее время строят 20 зданий для медицинских учреждений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:08

2024-11-22T16:08

2024-11-22T16:09

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Москве в настоящее время строят 20 зданий для медицинских учреждений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Двадцать медицинских объектов возводят в 11 административных округах Москвы, включая семь поликлиник, которые будут переданы в столичную систему здравоохранения. Строительство осуществляется как за счет городского бюджета, так и с привлечением девелоперов. С начала 2024 года на средства инвесторов уже возведено три медицинских центра", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По данным столичного департамента градостроительной политики, за счет внебюджетных средств в Москве за последние пять лет построили 24 объекта здравоохранения и ведется строительство еще 14.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в следующие три года в столице должны завершить строительство 31 медицинских объекта, в том числе за счет средств инвесторов. Городские поликлиники строят в соответствии с новым московским стандартом. В них устанавливается современное медицинское оборудование, создаются комфортные зоны ожидания пациентов, понятная навигация, условия для маломобильных посетителей.

https://ria.ru/20241122/efimov-1985176256.html

https://ria.ru/20241122/efimov-1985065890.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы