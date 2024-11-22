Ефимов: в Москве строят 20 медицинских учреждений
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Москве в настоящее время строят 20 зданий для медицинских учреждений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Двадцать медицинских объектов возводят в 11 административных округах Москвы, включая семь поликлиник, которые будут переданы в столичную систему здравоохранения. Строительство осуществляется как за счет городского бюджета, так и с привлечением девелоперов. С начала 2024 года на средства инвесторов уже возведено три медицинских центра", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
По данным столичного департамента градостроительной политики, за счет внебюджетных средств в Москве за последние пять лет построили 24 объекта здравоохранения и ведется строительство еще 14.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в следующие три года в столице должны завершить строительство 31 медицинских объекта, в том числе за счет средств инвесторов. Городские поликлиники строят в соответствии с новым московским стандартом. В них устанавливается современное медицинское оборудование, создаются комфортные зоны ожидания пациентов, понятная навигация, условия для маломобильных посетителей.