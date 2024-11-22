https://ria.ru/20241122/efimov-1985065890.html

Ефимов: на пересадке на "Электрозаводской" завершилась обкатка эскалаторов

Ефимов: на пересадке на "Электрозаводской" завершилась обкатка эскалаторов - РИА Новости, 22.11.2024

Ефимов: на пересадке на "Электрозаводской" завершилась обкатка эскалаторов

В московском метро завершилась обкатка эскалаторов на строящейся пересадке между станцией "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии и одноименной станцией... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T10:05

2024-11-22T10:05

2024-11-22T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

сергей собянин

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В московском метро завершилась обкатка эскалаторов на строящейся пересадке между станцией "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии и одноименной станцией Большого кольца (БКЛ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он подчеркнул высокую степень строительной готовности пересадки."Здесь проложено более 18 километров силового и почти 27 километров слаботочного электрокабеля. Это свыше 45 километров. Осталось проложить менее трех километров электрических линий. Помимо этого, были проведены испытания установленного ранее эскалаторного оборудования отечественного производства. В завершающей стадии находятся работы по устройству электросетей и других систем", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как отмечается в сообщении, почти готова и отделка пересадки: полы и стены уже облицевали гранитом. Также там разместили отреставрированные исторические горельефы, которые когда-то украшали "Электрозаводскую", но затем их демонтировали и долгое время считали утраченными, пока не обнаружили на складе электродепо "Измайлово"."Электрозаводская" станет одним из крупнейших транспортных хабов в центре Москвы. Транспортно-пересадочный узел объединит станцию синюю ветку метрополитена, БКЛ и МЦД-3, а также маршруты общественного наземного транспорта.Ранее о возвращении исторических горельефов на "Электрозаводскую" рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин. Скульптурные композиции "Путейцы" и "Работницы Электрозавода" были демонтированы с пилонов платформы в середине прошлого века. Несколько лет назад их обнаружили на складе электродепо "Измайлово". Одна из частей горельефа "Путейцы" оказалась безвозвратно утрачена. Специалисты воссоздали ее по архивным фотографиям.

https://ria.ru/20241121/efimov-1984997704.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, сергей собянин