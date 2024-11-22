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Ефимов: на пересадке на "Электрозаводской" завершилась обкатка эскалаторов - РИА Новости, 22.11.2024
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10:05 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/efimov-1985065890.html
Ефимов: на пересадке на "Электрозаводской" завершилась обкатка эскалаторов
Ефимов: на пересадке на "Электрозаводской" завершилась обкатка эскалаторов - РИА Новости, 22.11.2024
Ефимов: на пересадке на "Электрозаводской" завершилась обкатка эскалаторов
В московском метро завершилась обкатка эскалаторов на строящейся пересадке между станцией "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии и одноименной станцией... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T10:05
2024-11-22T10:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
сергей собянин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В московском метро завершилась обкатка эскалаторов на строящейся пересадке между станцией "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии и одноименной станцией Большого кольца (БКЛ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он подчеркнул высокую степень строительной готовности пересадки."Здесь проложено более 18 километров силового и почти 27 километров слаботочного электрокабеля. Это свыше 45 километров. Осталось проложить менее трех километров электрических линий. Помимо этого, были проведены испытания установленного ранее эскалаторного оборудования отечественного производства. В завершающей стадии находятся работы по устройству электросетей и других систем", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как отмечается в сообщении, почти готова и отделка пересадки: полы и стены уже облицевали гранитом. Также там разместили отреставрированные исторические горельефы, которые когда-то украшали "Электрозаводскую", но затем их демонтировали и долгое время считали утраченными, пока не обнаружили на складе электродепо "Измайлово"."Электрозаводская" станет одним из крупнейших транспортных хабов в центре Москвы. Транспортно-пересадочный узел объединит станцию синюю ветку метрополитена, БКЛ и МЦД-3, а также маршруты общественного наземного транспорта.Ранее о возвращении исторических горельефов на "Электрозаводскую" рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин. Скульптурные композиции "Путейцы" и "Работницы Электрозавода" были демонтированы с пилонов платформы в середине прошлого века. Несколько лет назад их обнаружили на складе электродепо "Измайлово". Одна из частей горельефа "Путейцы" оказалась безвозвратно утрачена. Специалисты воссоздали ее по архивным фотографиям.
https://ria.ru/20241121/efimov-1984997704.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, сергей собянин
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Сергей Собянин

Ефимов: на пересадке на "Электрозаводской" завершилась обкатка эскалаторов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В московском метро завершилась обкатка эскалаторов на строящейся пересадке между станцией "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии и одноименной станцией Большого кольца (БКЛ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он подчеркнул высокую степень строительной готовности пересадки.
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"Здесь проложено более 18 километров силового и почти 27 километров слаботочного электрокабеля. Это свыше 45 километров. Осталось проложить менее трех километров электрических линий. Помимо этого, были проведены испытания установленного ранее эскалаторного оборудования отечественного производства. В завершающей стадии находятся работы по устройству электросетей и других систем", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как отмечается в сообщении, почти готова и отделка пересадки: полы и стены уже облицевали гранитом. Также там разместили отреставрированные исторические горельефы, которые когда-то украшали "Электрозаводскую", но затем их демонтировали и долгое время считали утраченными, пока не обнаружили на складе электродепо "Измайлово".
"Электрозаводская" станет одним из крупнейших транспортных хабов в центре Москвы. Транспортно-пересадочный узел объединит станцию синюю ветку метрополитена, БКЛ и МЦД-3, а также маршруты общественного наземного транспорта.
Ранее о возвращении исторических горельефов на "Электрозаводскую" рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин. Скульптурные композиции "Путейцы" и "Работницы Электрозавода" были демонтированы с пилонов платформы в середине прошлого века. Несколько лет назад их обнаружили на складе электродепо "Измайлово". Одна из частей горельефа "Путейцы" оказалась безвозвратно утрачена. Специалисты воссоздали ее по архивным фотографиям.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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