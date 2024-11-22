https://ria.ru/20241122/davlenie-1985122969.html

В Москве атмосферное давление достигло рекордно низкой отметки

В Москве атмосферное давление достигло рекордно низкой отметки - РИА Новости, 22.11.2024

В Москве атмосферное давление достигло рекордно низкой отметки

Атмосферное давление достигло рекордно низкой отметки в четверг в Москве, оно составило 722 миллиметра ртутного столба, такого низкого давления в этот день не... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T08:36

2024-11-22T08:36

2024-11-22T08:36

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Атмосферное давление достигло рекордно низкой отметки в четверг в Москве, оно составило 722 миллиметра ртутного столба, такого низкого давления в этот день не было никогда, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Метеорологические сутки 22 ноября в Москве начались с рекорда. По данным ВДНХ к 22 часам четверга атмосферное давление понизилось до 722 миллиметров ртутного столба. Такого низкого давления в столице в этот день не было никогда", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что прежний рекорд минимального давления принадлежал 1965 году и составлял 725 миллиметров ртутного столба. "За 12 часов падение давления составило 10 миллиметров ртутного столба. Это и стало одной из причин штормового ветра в столичном регионе 21 ноября", - добавила Позднякова.

https://ria.ru/20241115/gospodderzhka-1983751628.html

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, татьяна позднякова, погода