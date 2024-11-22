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В Москве атмосферное давление достигло рекордно низкой отметки - РИА Новости, 22.11.2024
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08:36 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/davlenie-1985122969.html
В Москве атмосферное давление достигло рекордно низкой отметки
В Москве атмосферное давление достигло рекордно низкой отметки - РИА Новости, 22.11.2024
В Москве атмосферное давление достигло рекордно низкой отметки
Атмосферное давление достигло рекордно низкой отметки в четверг в Москве, оно составило 722 миллиметра ртутного столба, такого низкого давления в этот день не... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T08:36
2024-11-22T08:36
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Атмосферное давление достигло рекордно низкой отметки в четверг в Москве, оно составило 722 миллиметра ртутного столба, такого низкого давления в этот день не было никогда, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Метеорологические сутки 22 ноября в Москве начались с рекорда. По данным ВДНХ к 22 часам четверга атмосферное давление понизилось до 722 миллиметров ртутного столба. Такого низкого давления в столице в этот день не было никогда", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что прежний рекорд минимального давления принадлежал 1965 году и составлял 725 миллиметров ртутного столба. "За 12 часов падение давления составило 10 миллиметров ртутного столба. Это и стало одной из причин штормового ветра в столичном регионе 21 ноября", - добавила Позднякова.
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москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
В Москве атмосферное давление достигло рекордно низкой отметки

Атмосферное давление в Москве достигло рекордно низкой отметки в 722 миллиметра

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Атмосферное давление достигло рекордно низкой отметки в четверг в Москве, оно составило 722 миллиметра ртутного столба, такого низкого давления в этот день не было никогда, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
"Метеорологические сутки 22 ноября в Москве начались с рекорда. По данным ВДНХ к 22 часам четверга атмосферное давление понизилось до 722 миллиметров ртутного столба. Такого низкого давления в столице в этот день не было никогда", - рассказала Позднякова.
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Синоптик отметила, что прежний рекорд минимального давления принадлежал 1965 году и составлял 725 миллиметров ртутного столба.
"За 12 часов падение давления составило 10 миллиметров ртутного столба. Это и стало одной из причин штормового ветра в столичном регионе 21 ноября", - добавила Позднякова.
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