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Защита обжаловала приговор педиатру Буяновой - РИА Новости, 22.11.2024
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16:38 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/buyanova-1985235862.html
Защита обжаловала приговор педиатру Буяновой
Защита обжаловала приговор педиатру Буяновой - РИА Новости, 22.11.2024
Защита обжаловала приговор педиатру Буяновой
Защита обжаловала приговор педиатру Надежде Буяновой, получившей 5,5 лет колонии по делу о распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости её... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:38
2024-11-22T16:38
происшествия
россия
украина
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Защита обжаловала приговор педиатру Надежде Буяновой, получившей 5,5 лет колонии по делу о распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости её адвокат Оскар Черджиев. "Пока подал краткую апелляционную жалобу. Не позднее ближайшего вторника дополню её и направлю в суд. Сохраняем оптимизм и надеемся на отмену приговора в Мосгорсуде. Убежден, что Надежда Фёдоровна должна быть оправдана, о чем собственно и указал в жалобе", - сказал адвокат. Прокурор в прениях сторон просил 6 лет колонии для Буяновой. Врач вину не признала. Возбудить уголовное дело против неё поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. По данным СК, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины. Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский районный суд арестовал ее.
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происшествия, россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд
Происшествия, Россия, Украина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд
Защита обжаловала приговор педиатру Буяновой

Защита обжаловала приговор педиатру Буяновой, получившей 5,5 года колонии

© AP Photo / Pavel BednyakovНадежда Буянова в суде
Надежда Буянова в суде - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Pavel Bednyakov
Надежда Буянова в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Защита обжаловала приговор педиатру Надежде Буяновой, получившей 5,5 лет колонии по делу о распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости её адвокат Оскар Черджиев.
"Пока подал краткую апелляционную жалобу. Не позднее ближайшего вторника дополню её и направлю в суд. Сохраняем оптимизм и надеемся на отмену приговора в Мосгорсуде. Убежден, что Надежда Фёдоровна должна быть оправдана, о чем собственно и указал в жалобе", - сказал адвокат.
Прокурор в прениях сторон просил 6 лет колонии для Буяновой. Врач вину не признала.
Возбудить уголовное дело против неё поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. По данным СК, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины.
Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский районный суд арестовал ее.
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