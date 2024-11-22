Защита обжаловала приговор педиатру Буяновой
Защита обжаловала приговор педиатру Буяновой, получившей 5,5 года колонии
© AP Photo / Pavel BednyakovНадежда Буянова в суде
© AP Photo / Pavel Bednyakov
Надежда Буянова в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Защита обжаловала приговор педиатру Надежде Буяновой, получившей 5,5 лет колонии по делу о распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости её адвокат Оскар Черджиев.
"Пока подал краткую апелляционную жалобу. Не позднее ближайшего вторника дополню её и направлю в суд. Сохраняем оптимизм и надеемся на отмену приговора в Мосгорсуде. Убежден, что Надежда Фёдоровна должна быть оправдана, о чем собственно и указал в жалобе", - сказал адвокат.
Прокурор в прениях сторон просил 6 лет колонии для Буяновой. Врач вину не признала.
Возбудить уголовное дело против неё поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. По данным СК, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины.
Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский районный суд арестовал ее.
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