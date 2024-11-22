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В Брянской области уничтожили еще один украинский беспилотник
В Брянской области уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 22.11.2024
В Брянской области уничтожили еще один украинский беспилотник
Еще один беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T07:01
2024-11-22T07:01
2024-11-22T07:01
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее Богомаз сообщал об 11 сбитых над Брянской областью беспилотниках. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241121/putin-1985083268.html
https://ria.ru/20241121/bespilotnik-1984932763.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области уничтожили еще один украинский беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО сбила еще один беспилотник над Брянской областью