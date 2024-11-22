https://ria.ru/20241122/bryansk-1985118455.html

В Брянской области уничтожили еще один украинский беспилотник

В Брянской области уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 22.11.2024

В Брянской области уничтожили еще один украинский беспилотник

Еще один беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T07:01

2024-11-22T07:01

2024-11-22T07:01

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_0:48:2394:1395_1920x0_80_0_0_d7598fbc80715a75b14d0f09655d81fc.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее Богомаз сообщал об 11 сбитых над Брянской областью беспилотниках. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241121/putin-1985083268.html

https://ria.ru/20241121/bespilotnik-1984932763.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)