Военные работают над техникой, которая определит облик войск на десять лет
Минобороны создает бронетехнику, которая определит облик войск на десять лет
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ
Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Офицеры Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ работают над созданием и совершенствованием бронетехники, которая в ближайшее десятилетие определит военно-технический облик российских Вооруженных сил, сообщили в Минобороны РФ.
ГАБТУ 22 ноября 2024 года исполняется 95 лет со дня образования.
"Офицеры управления круглосуточно работают над решением задач, связанных с созданием и совершенствованием новых, перспективных образцов техники, которые в ближайшее десятилетие будут определять военно-технический облик ВС РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с началом спецоперации поставки автобронетанкового вооружения и техники увеличились почти в семь раз. Опыт СВО не просто учитывается при разработке новых и модернизации уже существующих образцов, он является для ГАБТУ главным приоритетом, подчеркнули в МО РФ.
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