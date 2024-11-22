https://ria.ru/20241122/bronetekhnika-1985103811.html

Военные работают над техникой, которая определит облик войск на десять лет

Военные работают над техникой, которая определит облик войск на десять лет - РИА Новости, 22.11.2024

Военные работают над техникой, которая определит облик войск на десять лет

Офицеры Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ работают над созданием и совершенствованием бронетехники, которая в ближайшее десятилетие... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T00:13

2024-11-22T00:13

2024-11-22T00:13

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Офицеры Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ работают над созданием и совершенствованием бронетехники, которая в ближайшее десятилетие определит военно-технический облик российских Вооруженных сил, сообщили в Минобороны РФ. ГАБТУ 22 ноября 2024 года исполняется 95 лет со дня образования. "Офицеры управления круглосуточно работают над решением задач, связанных с созданием и совершенствованием новых, перспективных образцов техники, которые в ближайшее десятилетие будут определять военно-технический облик ВС РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что с началом спецоперации поставки автобронетанкового вооружения и техники увеличились почти в семь раз. Опыт СВО не просто учитывается при разработке новых и модернизации уже существующих образцов, он является для ГАБТУ главным приоритетом, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20241122/bronetekhnika-1985103264.html

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россия, вооруженные силы рф