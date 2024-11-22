https://ria.ru/20241122/britaniya-1985213682.html

Британия не способна полностью себя защитить, считает эксперт

Британия не способна полностью себя защитить, считает эксперт - РИА Новости, 22.11.2024

Британия не способна полностью себя защитить, считает эксперт

Британия не сможет должным образом обеспечить оборону в случае начала военного конфликта, пишет британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас в статье для... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:08

2024-11-22T15:08

2024-11-22T15:08

в мире

россия

лондон

европа

андрей келин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536025_0:68:1800:1081_1920x0_80_0_0_66c24b1686b28c1dca60685d04c12102.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Британия не сможет должным образом обеспечить оборону в случае начала военного конфликта, пишет британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас в статье для газеты Daily Mail. По его словам, несмотря на то, что у Британии есть шесть эскадренных миноносцев типа 45, каждый из которых несет 48 ракет Aster, лишь два из них настоящее время готовы к развертыванию. Эксперт указывает на проблемы с их обслуживанием, в частности, по его словам, HMS Daring большую часть своего срока службы находится на ремонте. "Более того, (миноносцы - ред.) типа 45 обеспечивают лишь частичную защиту. Если во время атаки один из них окажется в устье Темзы, Лондон будет защищен, но остальная часть страны останется незащищенной", - говорится в статье. По оценкам автора материала, в случае удара межконтинентальной баллистической ракетой, стране будет гораздо сложнее защитить себя, "если вообще возможно". Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя запуск ракет британского производства Storm Shadow, ранее заявил, что сейчас Великобритания напрямую вовлечена в конфликт на Украине. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Он заявил, что Россия считает себя вправе использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое оружие против нее.

https://ria.ru/20241121/britaniya-1985065713.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985202666.html

россия

лондон

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, лондон, европа, андрей келин, владимир путин