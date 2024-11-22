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Британия не способна полностью себя защитить, считает эксперт - РИА Новости, 22.11.2024
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15:08 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/britaniya-1985213682.html
Британия не способна полностью себя защитить, считает эксперт
Британия не способна полностью себя защитить, считает эксперт - РИА Новости, 22.11.2024
Британия не способна полностью себя защитить, считает эксперт
Британия не сможет должным образом обеспечить оборону в случае начала военного конфликта, пишет британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас в статье для... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:08
2024-11-22T15:08
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Британия не сможет должным образом обеспечить оборону в случае начала военного конфликта, пишет британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас в статье для газеты Daily Mail. По его словам, несмотря на то, что у Британии есть шесть эскадренных миноносцев типа 45, каждый из которых несет 48 ракет Aster, лишь два из них настоящее время готовы к развертыванию. Эксперт указывает на проблемы с их обслуживанием, в частности, по его словам, HMS Daring большую часть своего срока службы находится на ремонте. "Более того, (миноносцы - ред.) типа 45 обеспечивают лишь частичную защиту. Если во время атаки один из них окажется в устье Темзы, Лондон будет защищен, но остальная часть страны останется незащищенной", - говорится в статье. По оценкам автора материала, в случае удара межконтинентальной баллистической ракетой, стране будет гораздо сложнее защитить себя, "если вообще возможно". Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя запуск ракет британского производства Storm Shadow, ранее заявил, что сейчас Великобритания напрямую вовлечена в конфликт на Украине. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Он заявил, что Россия считает себя вправе использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое оружие против нее.
https://ria.ru/20241121/britaniya-1985065713.html
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в мире, россия, лондон, европа, андрей келин, владимир путин
В мире, Россия, Лондон, Европа, Андрей Келин, Владимир Путин
Британия не способна полностью себя защитить, считает эксперт

Эксперт Лукас: Британия не способна полностью себя защитить в случае конфликта

CC BY 2.0 / UK MOD/Corporal Tom Evans (RLC) / Британские военные во время учений
Британские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
CC BY 2.0 / UK MOD/Corporal Tom Evans (RLC) /
Британские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Британия не сможет должным образом обеспечить оборону в случае начала военного конфликта, пишет британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас в статье для газеты Daily Mail.
По его словам, несмотря на то, что у Британии есть шесть эскадренных миноносцев типа 45, каждый из которых несет 48 ракет Aster, лишь два из них настоящее время готовы к развертыванию. Эксперт указывает на проблемы с их обслуживанием, в частности, по его словам, HMS Daring большую часть своего срока службы находится на ремонте.
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"Более того, (миноносцы - ред.) типа 45 обеспечивают лишь частичную защиту. Если во время атаки один из них окажется в устье Темзы, Лондон будет защищен, но остальная часть страны останется незащищенной", - говорится в статье.
По оценкам автора материала, в случае удара межконтинентальной баллистической ракетой, стране будет гораздо сложнее защитить себя, "если вообще возможно".
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя запуск ракет британского производства Storm Shadow, ранее заявил, что сейчас Великобритания напрямую вовлечена в конфликт на Украине.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Он заявил, что Россия считает себя вправе использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое оружие против нее.
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