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В Белгородской области при атаке БПЛА сгорел частный дом - РИА Новости, 22.11.2024
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22:18 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/bpla-1985292848.html
В Белгородской области при атаке БПЛА сгорел частный дом
В Белгородской области при атаке БПЛА сгорел частный дом - РИА Новости, 22.11.2024
В Белгородской области при атаке БПЛА сгорел частный дом
Один частный дом полностью сгорел, еще один поврежден в результате атак трех украинских беспилотников в селе Отрадное Белгородского района, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T22:18
2024-11-22T22:18
происшествия
белгородский район
отрадное
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Один частный дом полностью сгорел, еще один поврежден в результате атак трех украинских беспилотников в селе Отрадное Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ нанесли удары по селу Отрадное Белгородского района с помощью БПЛА. Предварительно, пострадавших нет. В результате атаки двух дронов-камикадзе на жилой дом произошло возгорание. Домовладение полностью уничтожено огнём", - написал Гладков. Губернатор добавил, что еще один беспилотник взорвался рядом с другим частным домом: в доме выбиты окна и посечён фасад. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985289316.html
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белгородский район
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происшествия, белгородский район, отрадное, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородский район, Отрадное, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке БПЛА сгорел частный дом

В Белгородской области при атаке БПЛА сгорел частный дом в селе Отрадное

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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Один частный дом полностью сгорел, еще один поврежден в результате атак трех украинских беспилотников в селе Отрадное Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ нанесли удары по селу Отрадное Белгородского района с помощью БПЛА. Предварительно, пострадавших нет. В результате атаки двух дронов-камикадзе на жилой дом произошло возгорание. Домовладение полностью уничтожено огнём", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что еще один беспилотник взорвался рядом с другим частным домом: в доме выбиты окна и посечён фасад.
Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
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ПроисшествияБелгородский районОтрадноеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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