https://ria.ru/20241122/bpla-1985292848.html
В Белгородской области при атаке БПЛА сгорел частный дом
В Белгородской области при атаке БПЛА сгорел частный дом - РИА Новости, 22.11.2024
В Белгородской области при атаке БПЛА сгорел частный дом
Один частный дом полностью сгорел, еще один поврежден в результате атак трех украинских беспилотников в селе Отрадное Белгородского района, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T22:18
2024-11-22T22:18
2024-11-22T22:18
происшествия
белгородский район
отрадное
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Один частный дом полностью сгорел, еще один поврежден в результате атак трех украинских беспилотников в селе Отрадное Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ нанесли удары по селу Отрадное Белгородского района с помощью БПЛА. Предварительно, пострадавших нет. В результате атаки двух дронов-камикадзе на жилой дом произошло возгорание. Домовладение полностью уничтожено огнём", - написал Гладков. Губернатор добавил, что еще один беспилотник взорвался рядом с другим частным домом: в доме выбиты окна и посечён фасад. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985289316.html
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белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородский район, отрадное, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородский район, Отрадное, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке БПЛА сгорел частный дом
В Белгородской области при атаке БПЛА сгорел частный дом в селе Отрадное