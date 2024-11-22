https://ria.ru/20241122/bpla-1985292848.html

В Белгородской области при атаке БПЛА сгорел частный дом

В Белгородской области при атаке БПЛА сгорел частный дом - РИА Новости, 22.11.2024

В Белгородской области при атаке БПЛА сгорел частный дом

Один частный дом полностью сгорел, еще один поврежден в результате атак трех украинских беспилотников в селе Отрадное Белгородского района, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T22:18

2024-11-22T22:18

2024-11-22T22:18

происшествия

белгородский район

отрадное

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Один частный дом полностью сгорел, еще один поврежден в результате атак трех украинских беспилотников в селе Отрадное Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ нанесли удары по селу Отрадное Белгородского района с помощью БПЛА. Предварительно, пострадавших нет. В результате атаки двух дронов-камикадзе на жилой дом произошло возгорание. Домовладение полностью уничтожено огнём", - написал Гладков. Губернатор добавил, что еще один беспилотник взорвался рядом с другим частным домом: в доме выбиты окна и посечён фасад. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.

https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985289316.html

https://ria.ru/20241121/peskov-1984933227.html

белгородский район

отрадное

белгородская область

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Дарья Буймова

происшествия, белгородский район, отрадное, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины