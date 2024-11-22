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Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА
Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 22.11.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА
Российские средства ПВО около 21.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T22:16
2024-11-22T22:16
2024-11-22T22:19
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО около 21.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать второго ноября 2024 года около 21.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник