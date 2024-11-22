https://ria.ru/20241122/bpla-1985292730.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА

Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 22.11.2024

Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА

Российские средства ПВО около 21.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T22:16

2024-11-22T22:16

2024-11-22T22:19

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО около 21.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать второго ноября 2024 года около 21.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241122/bpla-1985292848.html

белгородская область

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина