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Россия борется за безопасность всего мира, заявил экс-президент Боливии - РИА Новости, 22.11.2024
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17:38 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/boliviya-1985249353.html
Россия борется за безопасность всего мира, заявил экс-президент Боливии
Россия борется за безопасность всего мира, заявил экс-президент Боливии - РИА Новости, 22.11.2024
Россия борется за безопасность всего мира, заявил экс-президент Боливии
Россия в рамках украинского конфликта борется за безопасность всего мира, сказал РИА Новости экс-президент Боливии Моралес РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:38
2024-11-22T17:38
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МОНТЕВИДЕО, 22 ноя - РИА Новости. Россия в рамках украинского конфликта борется за безопасность всего мира, сказал РИА Новости экс-президент Боливии Моралес "Мы хотим мира во всем мире. Россия борется за безопасность во всем мире, но не за безопасность, как ее представляют США", - сказал он. "Любая страна, если есть агрессия извне, должна защищаться. Хотелось бы, чтобы Россия и Украина достигли соглашения", - добавил Моралес. При этом он подчеркнул, что разрешение конфликта должно произойти без участия США, поскольку именно они и были его зачинщиком.
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в мире, россия, боливия, украина, сша
В мире, Россия, Боливия, Украина, США
Россия борется за безопасность всего мира, заявил экс-президент Боливии

Экс-президент Боливии заявил, что Россия борется за безопасность всего мира

© AP Photo / Natacha PisarenkoЭво Моралес
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Эво Моралес. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 22 ноя - РИА Новости. Россия в рамках украинского конфликта борется за безопасность всего мира, сказал РИА Новости экс-президент Боливии Моралес
"Мы хотим мира во всем мире. Россия борется за безопасность во всем мире, но не за безопасность, как ее представляют США", - сказал он.
"Любая страна, если есть агрессия извне, должна защищаться. Хотелось бы, чтобы Россия и Украина достигли соглашения", - добавил Моралес.
При этом он подчеркнул, что разрешение конфликта должно произойти без участия США, поскольку именно они и были его зачинщиком.
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