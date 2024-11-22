https://ria.ru/20241122/boliviya-1985249353.html

Россия борется за безопасность всего мира, заявил экс-президент Боливии

Россия борется за безопасность всего мира, заявил экс-президент Боливии - РИА Новости, 22.11.2024

Россия борется за безопасность всего мира, заявил экс-президент Боливии

Россия в рамках украинского конфликта борется за безопасность всего мира, сказал РИА Новости экс-президент Боливии Моралес РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T17:38

2024-11-22T17:38

2024-11-22T17:38

в мире

россия

боливия

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980388495_0:78:3181:1867_1920x0_80_0_0_e5b225439c6a42a890d27a574e2db63f.jpg

МОНТЕВИДЕО, 22 ноя - РИА Новости. Россия в рамках украинского конфликта борется за безопасность всего мира, сказал РИА Новости экс-президент Боливии Моралес "Мы хотим мира во всем мире. Россия борется за безопасность во всем мире, но не за безопасность, как ее представляют США", - сказал он. "Любая страна, если есть агрессия извне, должна защищаться. Хотелось бы, чтобы Россия и Украина достигли соглашения", - добавил Моралес. При этом он подчеркнул, что разрешение конфликта должно произойти без участия США, поскольку именно они и были его зачинщиком.

https://ria.ru/20241102/evo-1981449435.html

россия

боливия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, боливия, украина, сша