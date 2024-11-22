https://ria.ru/20241122/blinovskaya-1985198071.html

ФНС ликвидировала ИП Блиновской из-за банкротства

ФНС ликвидировала ИП Блиновской из-за банкротства - РИА Новости, 22.11.2024

ФНС ликвидировала ИП Блиновской из-за банкротства

Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП "королевы марафонов" Елены Блиновской, следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:13

2024-11-22T14:13

2024-11-22T16:25

елена блиновская

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942078697_0:195:3127:1954_1920x0_80_0_0_1aa09628efc2118e6e941b125ca75d5c.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП "королевы марафонов" Елены Блиновской, следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости."Сведения о состоянии индивидуального предпринимателя. Состояние: прекратил деятельность в связи с принятием судом решения о признании его несостоятельным (банкротом)", — указано реестре.Дата прекращения деятельности — 15 ноября, запись в реестр внесли 21 ноября.В качестве основной деятельности ИП было указано дополнительное образование детей и взрослых. Среди дополнительных видов деятельности: оптовая торговля универсальным ассортиментом товаров, издание книг, компьютерных игр, распространение кинофильмов, предоставление займов и прочих видов кредита, аренда транспорта, включая самолеты, и прочее. Согласно "БИР-Аналитик", Блиновская владеет 50% действующего туристического агентства ООО "Тревел Ателье". Гендиректор компании — Виктория Асмолова, у которой остальные 50%.Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств, ее посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий меры пресечения. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО.В конце августа Блиновская частично признала вину по этому делу. Она заявила, что у нее не было преступного умысла, и выразила несогласие с формулировкой "легализация доходов от преступной деятельности", ведь, по ее словам, проводить марафоны не запрещено законом. Также она подчеркнула, что ее не устраивает сумма неуплаченных налогов и ее "надо по-человечески посчитать".Как сообщил в начале октября адвокат Иван Морозов, его подзащитная погасила более 320 миллионов рублей задолженности из 1,15 миллиарда.Суд признал Блиновскую банкротом 13 ноября и начал процедуру реализации имущества.

https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20241121/blinovskaya-1985039507.html

https://ria.ru/20241117/blinovskaya-1984222639.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елена блиновская, общество