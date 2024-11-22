https://ria.ru/20241122/bezopasnost-1985059481.html

Опрос ОК показал, сколько россиян использует двухфакторную аутентификацию

Опрос ОК показал, сколько россиян использует двухфакторную аутентификацию - РИА Новости, 22.11.2024

Опрос ОК показал, сколько россиян использует двухфакторную аутентификацию

Одноклассники провели исследование*, чтобы выяснить, как часто россияне меняют пароли в социальных сетях, какие критерии учитывают при их выборе и знают ли о... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T09:00

2024-11-22T09:00

2024-11-22T09:00

россия

соцсети

информационная безопасность

одноклассники

пароль

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Одноклассники провели исследование*, чтобы выяснить, как часто россияне меняют пароли в социальных сетях, какие критерии учитывают при их выборе и знают ли о двухфакторной аутентификации.Согласно данным опроса, большинство россиян (40%) признались, что никогда не меняют пароли с момента первоначальной установки, не считая это необходимостью. 30% респондентов меняют пароли только после уведомлений о том, что их данные были найдены в утечках. 22% меняют пароль каждые 3-6 месяцев по рекомендации служб безопасности, и лишь 8% делают это ежемесячно.При создании паролей россияне учитывают различные критерии: легкость запоминания для конкретного человека (30%), сложность пароля, включая цифры, символы и заглавные буквы (23%), а также использование различных паролей для каждого аккаунта (17%). Более 35% опрошенных не знают о возможностях менеджеров паролей, а 26% не видят необходимости в их использовании. Постоянно используют такие инструменты только 8%.Что касается двухфакторной аутентификации, 31% опрошенных россиян используют двухфакторную аутентификацию для всех своих аккаунтов, либо для некоторых площадок. При этом каждый четвертый россиянин (24%) знает о данном методе защиты аккаунта, но не применяет его. Еще 43% респондентов не осведомлены об этом инструменте и его функциях.Среди типов двухфакторной аутентификации у россиян наиболее распространены одноразовые SMS-коды (27%), звонки для сброса (5%) и пуш-уведомления (4%).Причины, по которым россияне не используют двухфакторную аутентификацию: четверть респондентов признаются, что не знают, как ее правильно настроить, еще 11% считают это излишним, а 4% испытывают неудобства в использовании.Тем не менее, 37% россиян оценивают уровень безопасности своих аккаунтов как "средний", а 14% — как "высокий". При этом почти половина опрошенных (43%) считают, что отсутствие двухфакторной аутентификации делает аккаунт более уязвимым для злоумышленников.На данный момент в ОК доступна двухфакторная аутентификация через VK ID — единый аккаунт для удобного и безопасного входа в социальные сети и другие сервисы. С его помощью пользователи могут входить в соцсеть без логина и пароля, а также управлять подписками, настраивать удобные способы входа и просматривать историю активности, при этом их данные будут надежно защищены.*В опросе ОК приняли участие более 1000 респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет

https://ria.ru/20240919/odnoklassniki-1973470938.html

https://ria.ru/20240813/odnoklassniki-1965754647.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, соцсети, информационная безопасность, одноклассники, пароль