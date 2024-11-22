https://ria.ru/20241122/bespilotniki-1985118845.html
Над территорией России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника
Над территорией России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 22.11.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 12 украинских беспилотника над Брянской областью, 9 - над Калужской и два - над Курской, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T07:07
2024-11-22T07:07
2024-11-22T07:13
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
калужская область
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 12 украинских беспилотника над Брянской областью, 9 - над Калужской и два - над Курской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, девять БПЛА уничтожены над территорией Калужской области и два БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241121/peskov-1984930169.html
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россия, брянская область, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Калужская область
Над территорией России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника
Минобороны: ПВО за ночь сбила над территорией России 23 украинских БПЛА