https://ria.ru/20241122/bespilotniki-1985118845.html

Над территорией России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника

Над территорией России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 22.11.2024

Над территорией России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 12 украинских беспилотника над Брянской областью, 9 - над Калужской и два - над Курской, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T07:07

2024-11-22T07:07

2024-11-22T07:13

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

калужская область

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 12 украинских беспилотника над Брянской областью, 9 - над Калужской и два - над Курской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, девять БПЛА уничтожены над территорией Калужской области и два БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241121/peskov-1984930169.html

россия

брянская область

калужская область

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россия, брянская область, калужская область