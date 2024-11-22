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В Брянской области ночью уничтожили еще пять беспилотников
В Брянской области ночью уничтожили еще пять беспилотников - РИА Новости, 22.11.2024
В Брянской области ночью уничтожили еще пять беспилотников
Еще пять вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены ночью силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T06:16
2024-11-22T06:16
2024-11-22T06:16
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Еще пять вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены ночью силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее Богомаз сообщал о шести сбитых беспилотниках над Брянской областью."Еще пять вражеских БпЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он в Telegram-канале.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241121/peskov-1984930169.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Брянской области ночью уничтожили еще пять беспилотников
Губернатор Богомаз: ПВО ночью сбила в Брянской области еще пять БПЛА ВСУ