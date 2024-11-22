https://ria.ru/20241122/bespilotniki-1985116664.html

В Брянской области ночью уничтожили еще пять беспилотников

В Брянской области ночью уничтожили еще пять беспилотников - РИА Новости, 22.11.2024

В Брянской области ночью уничтожили еще пять беспилотников

Еще пять вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены ночью силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T06:16

2024-11-22T06:16

2024-11-22T06:16

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Еще пять вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены ночью силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее Богомаз сообщал о шести сбитых беспилотниках над Брянской областью."Еще пять вражеских БпЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он в Telegram-канале.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241121/peskov-1984930169.html

https://ria.ru/20241120/pvo--1984792294.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия