Запад готовится к войне против России и Белоруссии, заявил Вольфович
Совбез Белоруссии: Запад в открытую готовится к военным действиям против России
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Запад фактически в открытую готовится к военным действиям против России и Белоруссии, заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович. Слова Вольфовича приводит агентство Белта.
"Беларусь и Россия в условиях острого геополитического противоборства продолжают находиться под влиянием нарастающих негативных тенденций в сфере обеспечения безопасности... Мероприятия и характер решаемых задач свидетельствуют о том, что Запад фактически в открытую готовится к военным действиям против России и Беларуси", - заявил Вольфович.
Он обратил внимание, что у западных границ Союзного государства наращивается присутствие американских войск и войск НАТО, усиливается и без того мощное политическое и экономическое давление со стороны США и их союзников. С начала 2024 года на территории Европы проведено свыше 400 учений с привлечением около полумиллиона военнослужащих, продолжил госсекретарь. Он подчеркнул, что все большую актуальность приобретает ядерная повестка, о чем свидетельствует начало процесса модернизации американского тактического ядерного оружия, находящегося в европейских странах. США значительно активизировали мероприятия по проверке готовности, констатировал Вольфович. По его словам, только в октябре текущего года в Европе было проведено два учения ядерных сил НАТО, в которых было задействовано около 2,7 тысячи военнослужащих и 90 самолетов, способных применять крылатые ракеты с ядерным боекомпонентом.
Госсекретарь Совбеза обратил внимание на то, что на территории восточноевропейских государств ударными темпами совершенствуется военная инфраструктура, модернизируются аэродромы, военно-морские базы, полигоны, создаются учебные центры, а также передовые базы для заблаговременного размещения и хранения вооружения и материальных средств. В Польше и странах Балтии завершена модернизация пяти аэродромов, двух военно-морских баз, шести крупных полигонов.
"На фоне расширения НАТО руководство блока утверждает, что его деятельность прозрачна, транспарентна, направлена на поддержание мира. Однако страны альянса почему-то не приглашают Россию и Беларусь даже в качестве наблюдателей на свои учения", - подчеркнул Вольфович .