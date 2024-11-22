Рейтинг@Mail.ru
Запад готовится к войне против России и Белоруссии, заявил Вольфович - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/belorussiya-1985264769.html
Запад готовится к войне против России и Белоруссии, заявил Вольфович
Запад готовится к войне против России и Белоруссии, заявил Вольфович - РИА Новости, 22.11.2024
Запад готовится к войне против России и Белоруссии, заявил Вольфович
Запад фактически в открытую готовится к военным действиям против России и Белоруссии, заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:10
2024-11-22T19:10
россия
белоруссия
сша
александр вольфович
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823018968_0:0:2322:1307_1920x0_80_0_0_f40752992be71657581a31d4c80aad89.jpg
МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Запад фактически в открытую готовится к военным действиям против России и Белоруссии, заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович. Слова Вольфовича приводит агентство Белта."Беларусь и Россия в условиях острого геополитического противоборства продолжают находиться под влиянием нарастающих негативных тенденций в сфере обеспечения безопасности... Мероприятия и характер решаемых задач свидетельствуют о том, что Запад фактически в открытую готовится к военным действиям против России и Беларуси", - заявил Вольфович. Он обратил внимание, что у западных границ Союзного государства наращивается присутствие американских войск и войск НАТО, усиливается и без того мощное политическое и экономическое давление со стороны США и их союзников. С начала 2024 года на территории Европы проведено свыше 400 учений с привлечением около полумиллиона военнослужащих, продолжил госсекретарь. Он подчеркнул, что все большую актуальность приобретает ядерная повестка, о чем свидетельствует начало процесса модернизации американского тактического ядерного оружия, находящегося в европейских странах. США значительно активизировали мероприятия по проверке готовности, констатировал Вольфович. По его словам, только в октябре текущего года в Европе было проведено два учения ядерных сил НАТО, в которых было задействовано около 2,7 тысячи военнослужащих и 90 самолетов, способных применять крылатые ракеты с ядерным боекомпонентом. Госсекретарь Совбеза обратил внимание на то, что на территории восточноевропейских государств ударными темпами совершенствуется военная инфраструктура, модернизируются аэродромы, военно-морские базы, полигоны, создаются учебные центры, а также передовые базы для заблаговременного размещения и хранения вооружения и материальных средств. В Польше и странах Балтии завершена модернизация пяти аэродромов, двух военно-морских баз, шести крупных полигонов. "На фоне расширения НАТО руководство блока утверждает, что его деятельность прозрачна, транспарентна, направлена на поддержание мира. Однако страны альянса почему-то не приглашают Россию и Беларусь даже в качестве наблюдателей на свои учения", - подчеркнул Вольфович .
https://ria.ru/20241122/evropa-1985243597.html
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949260665.html
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823018968_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_c6bca650bd6505651f612148b869b924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, сша, александр вольфович, нато
Россия, Белоруссия, США, Александр Вольфович, НАТО
Запад готовится к войне против России и Белоруссии, заявил Вольфович

Совбез Белоруссии: Запад в открытую готовится к военным действиям против России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Запад фактически в открытую готовится к военным действиям против России и Белоруссии, заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович. Слова Вольфовича приводит агентство Белта.
"Беларусь и Россия в условиях острого геополитического противоборства продолжают находиться под влиянием нарастающих негативных тенденций в сфере обеспечения безопасности... Мероприятия и характер решаемых задач свидетельствуют о том, что Запад фактически в открытую готовится к военным действиям против России и Беларуси", - заявил Вольфович.
Перед пленарной сессией Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
"Время истекло": на Западе объявили, что у Европы больше нет выбора
Вчера, 17:15
Он обратил внимание, что у западных границ Союзного государства наращивается присутствие американских войск и войск НАТО, усиливается и без того мощное политическое и экономическое давление со стороны США и их союзников. С начала 2024 года на территории Европы проведено свыше 400 учений с привлечением около полумиллиона военнослужащих, продолжил госсекретарь. Он подчеркнул, что все большую актуальность приобретает ядерная повестка, о чем свидетельствует начало процесса модернизации американского тактического ядерного оружия, находящегося в европейских странах. США значительно активизировали мероприятия по проверке готовности, констатировал Вольфович. По его словам, только в октябре текущего года в Европе было проведено два учения ядерных сил НАТО, в которых было задействовано около 2,7 тысячи военнослужащих и 90 самолетов, способных применять крылатые ракеты с ядерным боекомпонентом.
Госсекретарь Совбеза обратил внимание на то, что на территории восточноевропейских государств ударными темпами совершенствуется военная инфраструктура, модернизируются аэродромы, военно-морские базы, полигоны, создаются учебные центры, а также передовые базы для заблаговременного размещения и хранения вооружения и материальных средств. В Польше и странах Балтии завершена модернизация пяти аэродромов, двух военно-морских баз, шести крупных полигонов.
"На фоне расширения НАТО руководство блока утверждает, что его деятельность прозрачна, транспарентна, направлена на поддержание мира. Однако страны альянса почему-то не приглашают Россию и Беларусь даже в качестве наблюдателей на свои учения", - подчеркнул Вольфович .
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Учения с нестратегическим ЯО призваны вразумить Запад, заявил Лавров
30 мая, 06:50
 
РоссияБелоруссияСШААлександр ВольфовичНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала