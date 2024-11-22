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Лавров рассказал, что может Минск в статусе государства-партнера БРИКС - РИА Новости, 22.11.2024
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13:59 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/belorussija-1985195235.html
Лавров рассказал, что может Минск в статусе государства-партнера БРИКС
Лавров рассказал, что может Минск в статусе государства-партнера БРИКС - РИА Новости, 22.11.2024
Лавров рассказал, что может Минск в статусе государства-партнера БРИКС
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Белоруссия, получив статус государства-партнера БРИКС, сможет участвовать во всех мероприятиях объединения. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:59
2024-11-22T13:59
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россия
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сергей лавров
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БРЕСТ, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Белоруссия, получив статус государства-партнера БРИКС, сможет участвовать во всех мероприятиях объединения. Выступая со вступительным словом на совместном заседании коллегии МИД двух стран, министр напомнил, что в этом году Белоруссия стала государством-партнером БРИКС. "Это новая категория, которая практически означает - мы тут недавно с китайским коллегой общались - означает возможность участия во всех без исключения мероприятиях, ну, единственное, поскольку это не полноправный член, на данном этапе, страны-партнеры не будут подписывать документы", - сказал Лавров. При этом он добавил, что "участвовать будут во всех мероприятиях". "Это такая позиция России, Китая, я думаю, что она будет поддержана", - заключил российский министр. По итогам саммита БРИКС в октябре в Казани президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика стала государством-партнером в объединении. По его словам, Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС.
https://ria.ru/20241115/briks-1984087544.html
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в мире, белоруссия, россия, китай, сергей лавров, александр лукашенко, брикс, минск
В мире, Белоруссия, Россия, Китай, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, БРИКС, Минск
Лавров рассказал, что может Минск в статусе государства-партнера БРИКС

Лавров заявил, что Белоруссия сможет участвовать во всех мероприятиях БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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БРЕСТ, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Белоруссия, получив статус государства-партнера БРИКС, сможет участвовать во всех мероприятиях объединения.
Выступая со вступительным словом на совместном заседании коллегии МИД двух стран, министр напомнил, что в этом году Белоруссия стала государством-партнером БРИКС.
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"Это новая категория, которая практически означает - мы тут недавно с китайским коллегой общались - означает возможность участия во всех без исключения мероприятиях, ну, единственное, поскольку это не полноправный член, на данном этапе, страны-партнеры не будут подписывать документы", - сказал Лавров.
При этом он добавил, что "участвовать будут во всех мероприятиях". "Это такая позиция России, Китая, я думаю, что она будет поддержана", - заключил российский министр.
По итогам саммита БРИКС в октябре в Казани президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика стала государством-партнером в объединении. По его словам, Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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В миреБелоруссияРоссияКитайСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоБРИКСМинск
 
 
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