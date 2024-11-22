https://ria.ru/20241122/belorussija-1985195235.html

Лавров рассказал, что может Минск в статусе государства-партнера БРИКС

Лавров рассказал, что может Минск в статусе государства-партнера БРИКС - РИА Новости, 22.11.2024

Лавров рассказал, что может Минск в статусе государства-партнера БРИКС

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Белоруссия, получив статус государства-партнера БРИКС, сможет участвовать во всех мероприятиях объединения. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:59

2024-11-22T13:59

2024-11-22T13:59

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БРЕСТ, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Белоруссия, получив статус государства-партнера БРИКС, сможет участвовать во всех мероприятиях объединения. Выступая со вступительным словом на совместном заседании коллегии МИД двух стран, министр напомнил, что в этом году Белоруссия стала государством-партнером БРИКС. "Это новая категория, которая практически означает - мы тут недавно с китайским коллегой общались - означает возможность участия во всех без исключения мероприятиях, ну, единственное, поскольку это не полноправный член, на данном этапе, страны-партнеры не будут подписывать документы", - сказал Лавров. При этом он добавил, что "участвовать будут во всех мероприятиях". "Это такая позиция России, Китая, я думаю, что она будет поддержана", - заключил российский министр. По итогам саммита БРИКС в октябре в Казани президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика стала государством-партнером в объединении. По его словам, Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС.

https://ria.ru/20241115/briks-1984087544.html

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Дарья Буймова

в мире, белоруссия, россия, китай, сергей лавров, александр лукашенко, брикс, минск