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Бельгия выступила против использования противопехотных мин на Украине - РИА Новости, 22.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:55 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/belgija-1985194756.html
Бельгия выступила против использования противопехотных мин на Украине
Бельгия выступила против использования противопехотных мин на Украине - РИА Новости, 22.11.2024
Бельгия выступила против использования противопехотных мин на Украине
МИД Бельгии на фоне решения США поставить Киеву запрещенные противопехотные мины заявил, что обеспокоен их применением на Украине, напомнив, что это оружие... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:55
2024-11-22T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
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ллойд остин
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. МИД Бельгии на фоне решения США поставить Киеву запрещенные противопехотные мины заявил, что обеспокоен их применением на Украине, напомнив, что это оружие имеет неизбирательных характер и продолжает наносить ущерб даже после прекращения конфликта. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Бельгии."Бельгия обеспокоена использованием противопехотных мин на Украине. Противопехотные мины являются неизбирательным оружием, которое наносит вред гражданскому населению даже после завершения конфликта. Бельгия подтверждает свою поддержку Оттавской конвенции, которая запрещает это оружие, и призывает все государства соблюдать эту конвенцию", - говорится в заявлении. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Россия и США не являются участниками конвенции. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила РИА Новости, что государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую Украина ратифицировала в 2005 году, запрещается использовать этот тип мин при любых обстоятельствах. Троссел добавила, что в соответствии с запретами, изложенными в Оттавской конвенции, позиция УВКПЧ заключается в том, что противопехотные наземные мины не должны использоваться ни одной стороной из-за угрозы, которую они представляют для гражданского населения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241121/miny-1985099929.html
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в мире, украина, россия, сша, ллойд остин, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Ллойд Остин, Сергей Лавров, НАТО
Бельгия выступила против использования противопехотных мин на Украине

МИД Бельгии обеспокоен применением противопехотных мин на Украине

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗапрещенные противопехотные мины
Запрещенные противопехотные мины - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Запрещенные противопехотные мины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. МИД Бельгии на фоне решения США поставить Киеву запрещенные противопехотные мины заявил, что обеспокоен их применением на Украине, напомнив, что это оружие имеет неизбирательных характер и продолжает наносить ущерб даже после прекращения конфликта. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Бельгии.
"Бельгия обеспокоена использованием противопехотных мин на Украине. Противопехотные мины являются неизбирательным оружием, которое наносит вред гражданскому населению даже после завершения конфликта. Бельгия подтверждает свою поддержку Оттавской конвенции, которая запрещает это оружие, и призывает все государства соблюдать эту конвенцию", - говорится в заявлении.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
США не готовы объявить о поставках Киеву новых противопехотных мин
21 ноября, 23:20
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Россия и США не являются участниками конвенции.
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила РИА Новости, что государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую Украина ратифицировала в 2005 году, запрещается использовать этот тип мин при любых обстоятельствах. Троссел добавила, что в соответствии с запретами, изложенными в Оттавской конвенции, позиция УВКПЧ заключается в том, что противопехотные наземные мины не должны использоваться ни одной стороной из-за угрозы, которую они представляют для гражданского населения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В ООН выступили против применения Украиной противопехотных мин
21 ноября, 13:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАЛлойд ОстинСергей ЛавровНАТО
 
 
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