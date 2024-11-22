https://ria.ru/20241122/balashiha-1985253671.html

На Фенинской канализационной станции в Балашихе заменили 3,5 км коллектора

На Фенинской канализационной станции в Балашихе заменили 3,5 км коллектора - РИА Новости, 22.11.2024

На Фенинской канализационной станции в Балашихе заменили 3,5 км коллектора

В рамках масштабной реконструкции Фенинской канализационной станции в Балашихе заменили около 3,5 километра коллектора, полностью сменили технологическое... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:01

2024-11-22T18:01

2024-11-22T18:01

городское хозяйство москвы

балашиха

андрей воробьев

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В рамках масштабной реконструкции Фенинской канализационной станции в Балашихе заменили около 3,5 километра коллектора, полностью сменили технологическое оборудование, установили новые насосы и электродвигатели, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Также заменили систему принимающих и подающих трубопроводов с установкой запорной арматуры с современными электроприводами. Полностью заменили электрическую часть системы безопасности энергетики, поставили современные шкафы переключения, трансформаторы и распределительные шкафы. Внедрили систему автоматизации и диспетчеризации. Кроме того, провели капитальный ремонт здания: отремонтировали кровлю, гидроизоляцию и систему дренажа для подземной части, фасад, сделали косметический ремонт технических и бытовых помещений. Теперь более 20 километров кабелей и сотни датчиков позволяют управлять станцией в разы оперативнее, чем раньше. Всю систему управления смонтировали в специализированные шкафы. Чтобы включить или выключить насос, закрыть любую шиберную задвижку теперь достаточно нажать пару кнопок. Вся информация о работе станции отражается в диспетчерском пункте "Балашихинских коммунальных сетей". В режиме онлайн можно следить за тем, что происходит на станции. Благодаря замене всего оборудования повысилась надежность станции. Фенинская канализационная станция эксплуатируется с 1971 года. Масштабная реконструкция стартовала в 2019 году, с 2015 года идет реконструкция коллектора. Все работы проводят в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности".

https://ria.ru/20240522/koshki-1947598300.html

https://ria.ru/20240306/raboty-1931603091.html

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, балашиха, андрей воробьев