https://ria.ru/20241122/avstralija-1985154718.html

В Австралии выпустили в океан пингвина, приплывшего из Антарктиды

В Австралии выпустили в океан пингвина, приплывшего из Антарктиды - РИА Новости, 22.11.2024

В Австралии выпустили в океан пингвина, приплывшего из Антарктиды

Императорский пингвин по кличке Гас, совершивший самостоятельное путешествие из Антарктиды в Австралию и оставленный под присмотром специалистов до... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:42

2024-11-22T11:42

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Императорский пингвин по кличке Гас, совершивший самостоятельное путешествие из Антарктиды в Австралию и оставленный под присмотром специалистов до восстановления и набора веса, в пятницу был выпущен в океан, сообщает местная газета Albany Advertiser. Ранее сообщалось, что императорский пингвин, получивший кличку Гас, был найден в начале ноября в городе Денмарк на южном побережье штата Западная Австралия. Птица проделала путь из Антарктиды в 3,4 тысячи километров. Результаты обследования показали, что пингвин истощен: обычные представители этого вида весят 40 килограммов, в то время как масса Гаса составляла чуть больше половины нормы, на фоне чего было решено оставить его под присмотром до восстановления и набора веса. "Проведя 20 дней в реабилитационном центре и пройдя ветеринарные осмотры, императорский пингвин был выпущен в Южный океан… у южного побережья Западной Австралии в пятницу", - пишет издание. Как отмечает газета, под присмотром австралийских специалистов вес императорского пингвина увеличился до 24,7 килограммов. "С того момента, как мы получили его (пингвина - ред.), он набрал 3,5 килограмма… и сейчас у него более массивная форма - он выглядит действительно хорошо", - приводит издание слова сотрудницы центра по охране животных и птиц Кэрол Биддалф. Императорский пингвин, или пингвин Форстера, считается самым крупным и наиболее приспособленным к низким температурам из семейства пингвиновых. Этот вид обитает исключительно в Антарктике, поэтому появление представителя этого вида в Австралии является уникальным случаем.

https://ria.ru/20240626/otkrytie-1955483807.html

https://ria.ru/20231019/pingviny-1903821887.html

антарктида

австралия

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антарктида, австралия, западная австралия, в мире