https://ria.ru/20241121/zoloto-1984977238.html

В Китае нашли запасы золота на 82,8 миллиарда долларов

В Китае нашли запасы золота на 82,8 миллиарда долларов - РИА Новости, 21.11.2024

В Китае нашли запасы золота на 82,8 миллиарда долларов

Китайские геологи обнаружили запасы золота стоимостью около 82,8 миллиарда долларов на месторождении в центральной провинции Хунань, сообщило Геологическое... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:26

2024-11-21T12:26

2024-11-21T12:26

экономика

китай

хунань

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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Китайские геологи обнаружили запасы золота стоимостью около 82,8 миллиарда долларов на месторождении в центральной провинции Хунань, сообщило Геологическое управление провинции. Как говорится в сообщении Управления в социальной сети WeChat, геологи обнаружили более 40 золотоносных жил на глубине более 2 тысяч метров на золотом месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян. Отмечается, что в основной зоне разведки было обнаружено в общей сложности 300,2 тонны запасов золота, где самое высокое содержание золота в руде составило 138 грамм на тонну. "Эксперты сошлись во мнении, что масштабы залежей руды в золотом месторождении Ваньгу огромны. Предполагается, что на глубине более 3 тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн, а стоимость ресурсов достигнет 600 миллиардов юаней (82,8 миллиарда долларов), исходя из текущей цены на золото", - говорится в сообщении. Китай является крупнейшим производителем золота в мире. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2023 году на долю Китая пришлось около 10% производства золота.

https://ria.ru/20241120/dubay-1984907805.html

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китай

хунань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, хунань