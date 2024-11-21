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В Китае нашли запасы золота на 82,8 миллиарда долларов - РИА Новости, 21.11.2024
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12:26 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/zoloto-1984977238.html
В Китае нашли запасы золота на 82,8 миллиарда долларов
В Китае нашли запасы золота на 82,8 миллиарда долларов - РИА Новости, 21.11.2024
В Китае нашли запасы золота на 82,8 миллиарда долларов
Китайские геологи обнаружили запасы золота стоимостью около 82,8 миллиарда долларов на месторождении в центральной провинции Хунань, сообщило Геологическое... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:26
2024-11-21T12:26
экономика
китай
хунань
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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Китайские геологи обнаружили запасы золота стоимостью около 82,8 миллиарда долларов на месторождении в центральной провинции Хунань, сообщило Геологическое управление провинции. Как говорится в сообщении Управления в социальной сети WeChat, геологи обнаружили более 40 золотоносных жил на глубине более 2 тысяч метров на золотом месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян. Отмечается, что в основной зоне разведки было обнаружено в общей сложности 300,2 тонны запасов золота, где самое высокое содержание золота в руде составило 138 грамм на тонну. "Эксперты сошлись во мнении, что масштабы залежей руды в золотом месторождении Ваньгу огромны. Предполагается, что на глубине более 3 тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн, а стоимость ресурсов достигнет 600 миллиардов юаней (82,8 миллиарда долларов), исходя из текущей цены на золото", - говорится в сообщении. Китай является крупнейшим производителем золота в мире. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2023 году на долю Китая пришлось около 10% производства золота.
https://ria.ru/20241120/dubay-1984907805.html
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экономика, китай, хунань
Экономика, Китай, Хунань
В Китае нашли запасы золота на 82,8 миллиарда долларов

Китайские геологи нашли запасы золота на 82,8 миллиарда долларов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков
Производство золотых слитков - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Производство золотых слитков. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Китайские геологи обнаружили запасы золота стоимостью около 82,8 миллиарда долларов на месторождении в центральной провинции Хунань, сообщило Геологическое управление провинции.
Как говорится в сообщении Управления в социальной сети WeChat, геологи обнаружили более 40 золотоносных жил на глубине более 2 тысяч метров на золотом месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян. Отмечается, что в основной зоне разведки было обнаружено в общей сложности 300,2 тонны запасов золота, где самое высокое содержание золота в руде составило 138 грамм на тонну.
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"Эксперты сошлись во мнении, что масштабы залежей руды в золотом месторождении Ваньгу огромны. Предполагается, что на глубине более 3 тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн, а стоимость ресурсов достигнет 600 миллиардов юаней (82,8 миллиарда долларов), исходя из текущей цены на золото", - говорится в сообщении.
Китай является крупнейшим производителем золота в мире. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2023 году на долю Китая пришлось около 10% производства золота.
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