https://ria.ru/20241121/zhile-1985042656.html

Кировские власти субсидируют приобретение жилья молодым работникам АПК

Кировские власти субсидируют приобретение жилья молодым работникам АПК - РИА Новости, 21.11.2024

Кировские власти субсидируют приобретение жилья молодым работникам АПК

Субсидировать приобретение жилья молодым работникам АПК планируется в Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:34

2024-11-21T16:34

2024-11-21T16:34

кировская область

александр соколов

россия

жилье

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Субсидировать приобретение жилья молодым работникам АПК планируется в Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области в ходе оглашения ежегодного послания депутатам законодательного собрания региона подчеркнул необходимость развития агропромышленного комплекса и отметил, что необходимо помогать труженикам села, в первую очередь - решить вопрос с жильем. "Я поручил правительству вместе сельхозпроизводителями проработать механизм субсидирования приобретения жилья молодыми работниками агропрома", - сказал Соколов. Глава региона отметил, что перед Кировской областью стоит задача увеличить производство в сфере АПК. Область уже в числе лидеров России по производству молока, развитию молочного скотоводства. "Мы готовы идти вперед и наращивать объемы производства молока. А для его переработки мы планируем строительство крупного современного завода. Завод будет перерабатывать до 1000 тонн молока в сутки, что позволит сократить вывоз сырого молока за пределы региона. В настоящее время ведутся работы по проектированию производственного комплекса", - сказал губернатор. Глава региона отметил, что запланирована реализация еще нескольких значимых проектов в сфере сельского хозяйства. Среди них – увеличение производительности труда. На территории региона уже реализовано немало проектов по созданию роботизированных ферм. Правительство в дальнейшем будет оказывать содействие подобным проектам, так как они помогают решить кадровый вопрос.

https://ria.ru/20241121/kirov-1984980337.html

https://ria.ru/20241121/kontseptsiya-1984972951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр соколов, россия, жилье