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Кировские власти субсидируют приобретение жилья молодым работникам АПК - РИА Новости, 21.11.2024
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
16:34 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/zhile-1985042656.html
Кировские власти субсидируют приобретение жилья молодым работникам АПК
Кировские власти субсидируют приобретение жилья молодым работникам АПК - РИА Новости, 21.11.2024
Кировские власти субсидируют приобретение жилья молодым работникам АПК
Субсидировать приобретение жилья молодым работникам АПК планируется в Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:34
2024-11-21T16:34
кировская область
александр соколов
россия
жилье
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Субсидировать приобретение жилья молодым работникам АПК планируется в Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области в ходе оглашения ежегодного послания депутатам законодательного собрания региона подчеркнул необходимость развития агропромышленного комплекса и отметил, что необходимо помогать труженикам села, в первую очередь - решить вопрос с жильем. "Я поручил правительству вместе сельхозпроизводителями проработать механизм субсидирования приобретения жилья молодыми работниками агропрома", - сказал Соколов. Глава региона отметил, что перед Кировской областью стоит задача увеличить производство в сфере АПК. Область уже в числе лидеров России по производству молока, развитию молочного скотоводства. "Мы готовы идти вперед и наращивать объемы производства молока. А для его переработки мы планируем строительство крупного современного завода. Завод будет перерабатывать до 1000 тонн молока в сутки, что позволит сократить вывоз сырого молока за пределы региона. В настоящее время ведутся работы по проектированию производственного комплекса", - сказал губернатор. Глава региона отметил, что запланирована реализация еще нескольких значимых проектов в сфере сельского хозяйства. Среди них – увеличение производительности труда. На территории региона уже реализовано немало проектов по созданию роботизированных ферм. Правительство в дальнейшем будет оказывать содействие подобным проектам, так как они помогают решить кадровый вопрос.
https://ria.ru/20241121/kirov-1984980337.html
https://ria.ru/20241121/kontseptsiya-1984972951.html
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александр соколов, россия, жилье
Кировская область, Александр Соколов, Россия, Жилье

Кировские власти субсидируют приобретение жилья молодым работникам АПК

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Субсидировать приобретение жилья молодым работникам АПК планируется в Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов.
Губернатор Кировской области в ходе оглашения ежегодного послания депутатам законодательного собрания региона подчеркнул необходимость развития агропромышленного комплекса и отметил, что необходимо помогать труженикам села, в первую очередь - решить вопрос с жильем.
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"Я поручил правительству вместе сельхозпроизводителями проработать механизм субсидирования приобретения жилья молодыми работниками агропрома", - сказал Соколов.
Глава региона отметил, что перед Кировской областью стоит задача увеличить производство в сфере АПК. Область уже в числе лидеров России по производству молока, развитию молочного скотоводства.
"Мы готовы идти вперед и наращивать объемы производства молока. А для его переработки мы планируем строительство крупного современного завода. Завод будет перерабатывать до 1000 тонн молока в сутки, что позволит сократить вывоз сырого молока за пределы региона. В настоящее время ведутся работы по проектированию производственного комплекса", - сказал губернатор.
Глава региона отметил, что запланирована реализация еще нескольких значимых проектов в сфере сельского хозяйства. Среди них – увеличение производительности труда. На территории региона уже реализовано немало проектов по созданию роботизированных ферм. Правительство в дальнейшем будет оказывать содействие подобным проектам, так как они помогают решить кадровый вопрос.
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Кировская областьАлександр СоколовРоссияЖилье
 
 
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