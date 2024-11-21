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МИД назвал "план стойкости" Зеленского набором фантазий - РИА Новости, 21.11.2024
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09:50 21.11.2024 (обновлено: 10:23 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/zelenskiy-1984948229.html
МИД назвал "план стойкости" Зеленского набором фантазий
МИД назвал "план стойкости" Зеленского набором фантазий - РИА Новости, 21.11.2024
МИД назвал "план стойкости" Зеленского набором фантазий
Новый "план стойкости" Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:50
2024-11-21T10:23
россия
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Новый "план стойкости" Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Владимир Зеленский накануне в обстановке секретности презентовал в украинском парламенте некий "план стойкости" Украины."На фоне значительных потерь ВСУ, нарастающей деморализации в рядах укронацистов Зеленский 19 ноября анонсировал в Верховной Раде свой новый прожект. Теперь это план стойкости... Он состоит из 10 пунктов и нескольких приложений. Его детальная анонсация или его детальная презентация должна состояться в декабре. Мало кто понимает, о чём идет речь, но все понимают одно, что это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского", - сказала она в ходе брифинга.Она добавила, что Зеленский готов к дальнейшему закручиванию гаек внутри страны, отметив, что этим очевидно будет заниматься так называемое Министерство объединения Украины."Тоже, видимо, очередная нездоровая фантазия. Зеленский предложил создать такую структуру, анонсируя упомянутый план - Министерство объединения Украины. Это, наверное, то самое ведомство, которое будет объединять Украину, в которой Зеленский же добил всех граждан", - заключила она.
https://ria.ru/20241121/zelenskiy-1984951207.html
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россия, владимир зеленский, в мире
Россия, Владимир Зеленский, В мире
МИД назвал "план стойкости" Зеленского набором фантазий

МИД назвал план стойкости Зеленского набором фантазий для сохранения власти

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Новый "план стойкости" Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Владимир Зеленский накануне в обстановке секретности презентовал в украинском парламенте некий "план стойкости" Украины.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В США раскрыли странный план Зеленского
Вчера, 10:10
"На фоне значительных потерь ВСУ, нарастающей деморализации в рядах укронацистов Зеленский 19 ноября анонсировал в Верховной Раде свой новый прожект. Теперь это план стойкости... Он состоит из 10 пунктов и нескольких приложений. Его детальная анонсация или его детальная презентация должна состояться в декабре. Мало кто понимает, о чём идет речь, но все понимают одно, что это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского", - сказала она в ходе брифинга.
Она добавила, что Зеленский готов к дальнейшему закручиванию гаек внутри страны, отметив, что этим очевидно будет заниматься так называемое Министерство объединения Украины.
"Тоже, видимо, очередная нездоровая фантазия. Зеленский предложил создать такую структуру, анонсируя упомянутый план - Министерство объединения Украины. Это, наверное, то самое ведомство, которое будет объединять Украину, в которой Зеленский же добил всех граждан", - заключила она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Зеленский нашел рецепт украинского спасения
Вчера, 08:00
 
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