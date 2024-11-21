https://ria.ru/20241121/zelenskiy-1984948229.html

МИД назвал "план стойкости" Зеленского набором фантазий

МИД назвал "план стойкости" Зеленского набором фантазий - РИА Новости, 21.11.2024

МИД назвал "план стойкости" Зеленского набором фантазий

Новый "план стойкости" Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T09:50

2024-11-21T09:50

2024-11-21T10:23

россия

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Новый "план стойкости" Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Владимир Зеленский накануне в обстановке секретности презентовал в украинском парламенте некий "план стойкости" Украины."На фоне значительных потерь ВСУ, нарастающей деморализации в рядах укронацистов Зеленский 19 ноября анонсировал в Верховной Раде свой новый прожект. Теперь это план стойкости... Он состоит из 10 пунктов и нескольких приложений. Его детальная анонсация или его детальная презентация должна состояться в декабре. Мало кто понимает, о чём идет речь, но все понимают одно, что это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского", - сказала она в ходе брифинга.Она добавила, что Зеленский готов к дальнейшему закручиванию гаек внутри страны, отметив, что этим очевидно будет заниматься так называемое Министерство объединения Украины."Тоже, видимо, очередная нездоровая фантазия. Зеленский предложил создать такую структуру, анонсируя упомянутый план - Министерство объединения Украины. Это, наверное, то самое ведомство, которое будет объединять Украину, в которой Зеленский же добил всех граждан", - заключила она.

https://ria.ru/20241121/zelenskiy-1984951207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир зеленский, в мире