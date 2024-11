https://ria.ru/20241121/zayavlenie-1984940737.html

В США сделали мрачное заявление об Украине из-за решения Байдена по ATACMS

В США сделали мрачное заявление об Украине из-за решения Байдена по ATACMS - РИА Новости, 21.11.2024

В США сделали мрачное заявление об Украине из-за решения Байдена по ATACMS

Украина уже проиграла в конфликте с Россией, и этого ничто не изменит, пишет The National Interest. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T09:09

2024-11-21T09:09

2024-11-21T09:09

в мире

украина

россия

сша

джо байден

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украина уже проиграла в конфликте с Россией, и этого ничто не изменит, пишет The National Interest."Не важно, сколько дальнобойных ракет мы дадим Украине. Одно только это не изменит динамику на поле боя — так же, как и предыдущее появление западных танков, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, средств ПВО, систем HIMARS или даже хваленых F16. Киев проиграл войну. Точка", — говорится в материале.Отмечается, что президент США Джо Байден должен поскорее отменить свое разрешение на удары по России, пока не стало слишком поздно и Вашингтон напрямую не столкнулся с Москвой.Минобороны 19 ноября сообщило, что ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.

https://ria.ru/20241120/bayden-1984757186.html

https://ria.ru/20241120/konets-1984770087.html

https://ria.ru/20241120/ssha-1984910500.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, джо байден, вооруженные силы украины