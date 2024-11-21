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Запад действует в интересах криминальных структур, заявили в МИД - РИА Новости, 21.11.2024
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11:29 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/zapad-1984966695.html
Запад действует в интересах криминальных структур, заявили в МИД
Запад действует в интересах криминальных структур, заявили в МИД - РИА Новости, 21.11.2024
Запад действует в интересах криминальных структур, заявили в МИД
Западные государства, не отвечая на запросы РФ по правовой помощи, в том числе по выдаче преступников, действуют в интересах криминальных структур, заявила... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:29
2024-11-21T11:29
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Западные государства, не отвечая на запросы РФ по правовой помощи, в том числе по выдаче преступников, действуют в интересах криминальных структур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге для СМИ она отметила, что европейские страны по большей части объявили о свертывании, приостановке или сокращении правовой помощи РФ по уголовным делам. В 2024 году российская сторона получила отказ на 27 запросов о правовой помощи, семь отказов были даны по политическим мотивам. Также отказ был дан на 67 запросов о выдаче, из которых 14 отказов мотивированы политически. По информации, приведенной Захаровой, вопреки российским запросам нет данных по 155 российским запросам о правовой помощи, направленным в США, а также по 31 запросу в Великобритании. "Западные столицы не выполняют установленные в международных договорах обязательства сторон. Не выдавая в Российскую Федерацию преступников, не предоставляя запрашиваемую информацию по уголовным делам, эти страны фактически действуют в интересах криминальных структурах мирового сообщества. Другого объяснения этому нет", - сказала она. Дипломат подчеркнула, что среди лиц, в чьей выдаче Запад отказывает по политическим мотивам, есть в том числе обвиняемые в убийстве и в совершении неправомерных действий по отношению к несовершеннолетним.
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россия, сша, великобритания, мария захарова
Россия, США, Великобритания, Мария Захарова
Запад действует в интересах криминальных структур, заявили в МИД

Захарова: Запад, не отвечая на запросы России, действует в интересах криминала

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Западные государства, не отвечая на запросы РФ по правовой помощи, в том числе по выдаче преступников, действуют в интересах криминальных структур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она отметила, что европейские страны по большей части объявили о свертывании, приостановке или сокращении правовой помощи РФ по уголовным делам. В 2024 году российская сторона получила отказ на 27 запросов о правовой помощи, семь отказов были даны по политическим мотивам. Также отказ был дан на 67 запросов о выдаче, из которых 14 отказов мотивированы политически. По информации, приведенной Захаровой, вопреки российским запросам нет данных по 155 российским запросам о правовой помощи, направленным в США, а также по 31 запросу в Великобритании.
"Западные столицы не выполняют установленные в международных договорах обязательства сторон. Не выдавая в Российскую Федерацию преступников, не предоставляя запрашиваемую информацию по уголовным делам, эти страны фактически действуют в интересах криминальных структурах мирового сообщества. Другого объяснения этому нет", - сказала она.
Дипломат подчеркнула, что среди лиц, в чьей выдаче Запад отказывает по политическим мотивам, есть в том числе обвиняемые в убийстве и в совершении неправомерных действий по отношению к несовершеннолетним.
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