https://ria.ru/20241121/zapad-1984966695.html

Запад действует в интересах криминальных структур, заявили в МИД

Запад действует в интересах криминальных структур, заявили в МИД - РИА Новости, 21.11.2024

Запад действует в интересах криминальных структур, заявили в МИД

Западные государства, не отвечая на запросы РФ по правовой помощи, в том числе по выдаче преступников, действуют в интересах криминальных структур, заявила... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:29

2024-11-21T11:29

2024-11-21T11:29

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сша

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Западные государства, не отвечая на запросы РФ по правовой помощи, в том числе по выдаче преступников, действуют в интересах криминальных структур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге для СМИ она отметила, что европейские страны по большей части объявили о свертывании, приостановке или сокращении правовой помощи РФ по уголовным делам. В 2024 году российская сторона получила отказ на 27 запросов о правовой помощи, семь отказов были даны по политическим мотивам. Также отказ был дан на 67 запросов о выдаче, из которых 14 отказов мотивированы политически. По информации, приведенной Захаровой, вопреки российским запросам нет данных по 155 российским запросам о правовой помощи, направленным в США, а также по 31 запросу в Великобритании. "Западные столицы не выполняют установленные в международных договорах обязательства сторон. Не выдавая в Российскую Федерацию преступников, не предоставляя запрашиваемую информацию по уголовным делам, эти страны фактически действуют в интересах криминальных структурах мирового сообщества. Другого объяснения этому нет", - сказала она. Дипломат подчеркнула, что среди лиц, в чьей выдаче Запад отказывает по политическим мотивам, есть в том числе обвиняемые в убийстве и в совершении неправомерных действий по отношению к несовершеннолетним.

https://ria.ru/20240513/krasnov-1945501958.html

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россия, сша, великобритания, мария захарова