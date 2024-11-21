Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала сообщения о постановке ее звонка ложными - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/zaharova-1985045639.html
Захарова назвала сообщения о постановке ее звонка ложными
Захарова назвала сообщения о постановке ее звонка ложными - РИА Новости, 21.11.2024
Захарова назвала сообщения о постановке ее звонка ложными
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала некомпетентными и ложными сообщения о том, что ее ответ на звонок в ходе брифинга для журналистов якобы... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:47
2024-11-21T16:47
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала некомпетентными и ложными сообщения о том, что ее ответ на звонок в ходе брифинга для журналистов якобы постановка. В ходе брифинга в четверг Захаровой поступил телефонный звонок, в эфире было слышно, что речь шла о том, будет ли МИД выступать с комментарием по одной из тем или нет. После брифинга она сообщала журналистам, что у нее возникли вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете и пришлось уточнять это у экспертов. "Иноагенты и просто враги озаботились тем, что увидели сегодня якобы "постановку" в прямом эфире, когда я ответила на телефонный звонок в ходе брифинга. Вывод достоин авторов — некомпетентный и ложный", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что не было ни одного брифинга, на который она бы приходила без телефона, и отметила, что на всех брифингах отслеживает информационную повестку по лентам новостей и в личных сообщениях. Захарова привела скриншоты ряда брифингов, на которых видно, что она держит в руках телефон. "Когда тема настолько срочная, что ждать нет возможности, вынуждена брать телефон буквально в прямом эфире. И все журналисты это знают", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20241121/zaharova-1985008970.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова
Россия, Мария Захарова
Захарова назвала сообщения о постановке ее звонка ложными

Захарова назвала ложью сообщения о том, что ее ответ на звонок якобы постановка

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала некомпетентными и ложными сообщения о том, что ее ответ на звонок в ходе брифинга для журналистов якобы постановка.
В ходе брифинга в четверг Захаровой поступил телефонный звонок, в эфире было слышно, что речь шла о том, будет ли МИД выступать с комментарием по одной из тем или нет. После брифинга она сообщала журналистам, что у нее возникли вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете и пришлось уточнять это у экспертов.
"Иноагенты и просто враги озаботились тем, что увидели сегодня якобы "постановку" в прямом эфире, когда я ответила на телефонный звонок в ходе брифинга. Вывод достоин авторов — некомпетентный и ложный", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что не было ни одного брифинга, на который она бы приходила без телефона, и отметила, что на всех брифингах отслеживает информационную повестку по лентам новостей и в личных сообщениях. Захарова привела скриншоты ряда брифингов, на которых видно, что она держит в руках телефон.
"Когда тема настолько срочная, что ждать нет возможности, вынуждена брать телефон буквально в прямом эфире. И все журналисты это знают", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Захарова объяснила ситуацию с телефонным звонком на брифинге
Вчера, 14:44
 
РоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала