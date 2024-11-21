https://ria.ru/20241121/zaharova-1985045639.html

Захарова назвала сообщения о постановке ее звонка ложными

Захарова назвала сообщения о постановке ее звонка ложными - РИА Новости, 21.11.2024

Захарова назвала сообщения о постановке ее звонка ложными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала некомпетентными и ложными сообщения о том, что ее ответ на звонок в ходе брифинга для журналистов якобы... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:47

2024-11-21T16:47

2024-11-21T16:47

россия

мария захарова

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала некомпетентными и ложными сообщения о том, что ее ответ на звонок в ходе брифинга для журналистов якобы постановка. В ходе брифинга в четверг Захаровой поступил телефонный звонок, в эфире было слышно, что речь шла о том, будет ли МИД выступать с комментарием по одной из тем или нет. После брифинга она сообщала журналистам, что у нее возникли вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете и пришлось уточнять это у экспертов. "Иноагенты и просто враги озаботились тем, что увидели сегодня якобы "постановку" в прямом эфире, когда я ответила на телефонный звонок в ходе брифинга. Вывод достоин авторов — некомпетентный и ложный", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что не было ни одного брифинга, на который она бы приходила без телефона, и отметила, что на всех брифингах отслеживает информационную повестку по лентам новостей и в личных сообщениях. Захарова привела скриншоты ряда брифингов, на которых видно, что она держит в руках телефон. "Когда тема настолько срочная, что ждать нет возможности, вынуждена брать телефон буквально в прямом эфире. И все журналисты это знают", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20241121/zaharova-1985008970.html

россия

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россия, мария захарова