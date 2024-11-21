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Захарова прокомментировала противостояние Европы с Россией - РИА Новости, 21.11.2024
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11:21 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/zaharova-1984964091.html
Захарова прокомментировала противостояние Европы с Россией
Захарова прокомментировала противостояние Европы с Россией - РИА Новости, 21.11.2024
Захарова прокомментировала противостояние Европы с Россией
От усиления противостояния с Россией жизнь в Европе лучше не станет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:21
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. От усиления противостояния с Россией жизнь в Европе лучше не станет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ходе брифинга западный журналист попросил ее прокомментировать заявление МИД Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции о том, что Россия наращивает масштаб гибридных операций против стран-членов НАТО и ЕС. "Мне кажется, все с точностью наоборот, эти страны и развязали гибридную войну против России... Применяя изощренные средства экономического, политического и военного давления, ведется оголтелая пропаганда с целью демонизации России, причем многолетняя", - пояснила она. По мнению Захаровой, "клише о российской угрозе необходимо для того, чтобы обосновать перед своими гражданами ускоренную милитаризацию Европы". При этом она указала на то, что все делается в ущерб решению насущных европейских проблем безопасности. "Мифическое российское очередное что-то... все это нужно правящему европейскому истеблишменту для прикрытия собственных ошибок, порой преступных ошибок в отношении собственных граждан", - сказала она. "А умалчивают они о главном: от усиления противостояния с Россией жизнь в Европе, в Западной Европе, жизнь лучше не станет", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20241119/sanktsii-1984387731.html
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в мире, россия, европа, великобритания, мария захарова, нато, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Великобритания, Мария Захарова, НАТО, Евросоюз
Захарова прокомментировала противостояние Европы с Россией

Захарова: от усиления противостояния с Россией жизнь в Европе лучше не станет

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. От усиления противостояния с Россией жизнь в Европе лучше не станет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга западный журналист попросил ее прокомментировать заявление МИД Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции о том, что Россия наращивает масштаб гибридных операций против стран-членов НАТО и ЕС.
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"Мне кажется, все с точностью наоборот, эти страны и развязали гибридную войну против России... Применяя изощренные средства экономического, политического и военного давления, ведется оголтелая пропаганда с целью демонизации России, причем многолетняя", - пояснила она.
По мнению Захаровой, "клише о российской угрозе необходимо для того, чтобы обосновать перед своими гражданами ускоренную милитаризацию Европы". При этом она указала на то, что все делается в ущерб решению насущных европейских проблем безопасности.
"Мифическое российское очередное что-то... все это нужно правящему европейскому истеблишменту для прикрытия собственных ошибок, порой преступных ошибок в отношении собственных граждан", - сказала она.
"А умалчивают они о главном: от усиления противостояния с Россией жизнь в Европе, в Западной Европе, жизнь лучше не станет", - заключила Захарова.
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