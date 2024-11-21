https://ria.ru/20241121/zaharova-1984964091.html
Захарова прокомментировала противостояние Европы с Россией
Захарова прокомментировала противостояние Европы с Россией - РИА Новости, 21.11.2024
Захарова прокомментировала противостояние Европы с Россией
От усиления противостояния с Россией жизнь в Европе лучше не станет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:21
2024-11-21T11:21
2024-11-21T11:21
в мире
россия
европа
великобритания
мария захарова
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_cc25fdee9ecf15116e18bc18fa926166.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. От усиления противостояния с Россией жизнь в Европе лучше не станет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ходе брифинга западный журналист попросил ее прокомментировать заявление МИД Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции о том, что Россия наращивает масштаб гибридных операций против стран-членов НАТО и ЕС. "Мне кажется, все с точностью наоборот, эти страны и развязали гибридную войну против России... Применяя изощренные средства экономического, политического и военного давления, ведется оголтелая пропаганда с целью демонизации России, причем многолетняя", - пояснила она. По мнению Захаровой, "клише о российской угрозе необходимо для того, чтобы обосновать перед своими гражданами ускоренную милитаризацию Европы". При этом она указала на то, что все делается в ущерб решению насущных европейских проблем безопасности. "Мифическое российское очередное что-то... все это нужно правящему европейскому истеблишменту для прикрытия собственных ошибок, порой преступных ошибок в отношении собственных граждан", - сказала она. "А умалчивают они о главном: от усиления противостояния с Россией жизнь в Европе, в Западной Европе, жизнь лучше не станет", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20241119/sanktsii-1984387731.html
https://ria.ru/20241121/evropa-1984896370.html
россия
европа
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_dab89c47335b06f59609d70702d14c5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, великобритания, мария захарова, нато, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Великобритания, Мария Захарова, НАТО, Евросоюз
Захарова прокомментировала противостояние Европы с Россией
Захарова: от усиления противостояния с Россией жизнь в Европе лучше не станет
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. От усиления противостояния с Россией жизнь в Европе лучше не станет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга западный журналист попросил ее прокомментировать заявление МИД Великобритании
, Германии
, Испании
, Италии
, Польши
и Франции
о том, что Россия наращивает масштаб гибридных операций против стран-членов НАТО
и ЕС
.
"Мне кажется, все с точностью наоборот, эти страны и развязали гибридную войну против России... Применяя изощренные средства экономического, политического и военного давления, ведется оголтелая пропаганда с целью демонизации России, причем многолетняя", - пояснила она.
По мнению Захаровой, "клише о российской угрозе необходимо для того, чтобы обосновать перед своими гражданами ускоренную милитаризацию Европы". При этом она указала на то, что все делается в ущерб решению насущных европейских проблем безопасности.
"Мифическое российское очередное что-то... все это нужно правящему европейскому истеблишменту для прикрытия собственных ошибок, порой преступных ошибок в отношении собственных граждан", - сказала она.
"А умалчивают они о главном: от усиления противостояния с Россией жизнь в Европе, в Западной Европе
, жизнь лучше не станет", - заключила Захарова.