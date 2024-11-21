https://ria.ru/20241121/yugra-1984960731.html

Югра получила "Золотой каток" за ремонт и строительство автодорог

Югра получила "Золотой каток" за ремонт и строительство автодорог - РИА Новости, 21.11.2024

Югра получила "Золотой каток" за ремонт и строительство автодорог

Ханты-Мансийский автономный округ за ремонт и строительство дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" удостоен "Золотого катка",... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:04

2024-11-21T11:04

2024-11-21T11:35

руслан кухарук

марат хуснуллин

югра

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ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ за ремонт и строительство дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" удостоен "Золотого катка", высшую отраслевую награду Минтранса России губернатору округа Руслану Кухаруку вручил зампредседателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин на полях Транспортной недели в Москве. "Югра – регион-лидер по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин вручил команде автономного округа "Золотой каток" – одну из главных наград в сфере дорожного хозяйства… Продолжаем уверенно двигаться вперед к созданию безопасной и качественной дорожной инфраструктуры", - сообщил Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. На церемонии награждения Марат Хуснуллин подчеркнул, что региональные дороги Югры по нормативному состоянию одни из лучших в стране, сообщается на сайте правительства округа. Также он отметил, что "Югра за свои средства строит мост через Обь, по плану он должен быть закончен в 2027-2028 годах, однако в следующем году проект хотят закончить", и поблагодарил всех за работу. По данным правительства Югры, в 2024 году в округе отремонтировано 211,4 километра дорог, в том числе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Ведется масштабное строительство моста через реку Обь в районе Сургута, готовность объекта, который имеет важное стратегическое значение для всей страны, достигла 59 процентов. В планах на 2025 год - отремонтировать более 180 километров дорог, построить и реконструировать еще 73 километра. "На следующий год у нас планы не менее грандиозные - в два раза увеличить количество дорог, которые будут построены и отремонтированы. Финансирование на эти цели предусмотрено в новой региональной транспортной программе и в проекте окружного бюджета", - цитирует слова Руслана Кухарука сайт правительства. Отмечается, что "Золотой каток" – не первая награда Югры по итогам выполнения нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В 2021 году регион был победителем в номинации "Прорыв года" за эффективное информационное сопровождение нацпроекта. В 2023 году Ханты-Мансийский автономный округ получил федеральную награду за достижение наилучших показателей нацпроекта "Безопасные качественные дороги", а также удостоился диплома в номинации "За прогресс".

https://ria.ru/20241120/yugra-1984784544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

руслан кухарук, марат хуснуллин, югра