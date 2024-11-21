https://ria.ru/20241121/yemen-1985102058.html

В Йемене в городе Ходейда прогремели взрывы

В Йемене в городе Ходейда прогремели взрывы - РИА Новости, 21.11.2024

В Йемене в городе Ходейда прогремели взрывы

Четыре взрыва прозвучали в городе Ходейда на западе Йемена, предположительно, удары нанесены с военного корабля США, сообщил в четверг поздно вечером РИА... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T23:41

2024-11-21T23:41

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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Четыре взрыва прозвучали в городе Ходейда на западе Йемена, предположительно, удары нанесены с военного корабля США, сообщил в четверг поздно вечером РИА Новости источник в провинции Ходейда."Четыре взрыва сотрясли город Ходейду, по всей вероятности, были нанесены удары с американского военного корабля", - сказал источник.

https://ria.ru/20241108/tsakhal-1982579919.html

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в мире, ходейда (город), йемен, сша