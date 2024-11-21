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В Йемене в городе Ходейда прогремели взрывы - РИА Новости, 21.11.2024
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23:41 21.11.2024 (обновлено: 23:57 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/yemen-1985102058.html
В Йемене в городе Ходейда прогремели взрывы
В Йемене в городе Ходейда прогремели взрывы - РИА Новости, 21.11.2024
В Йемене в городе Ходейда прогремели взрывы
Четыре взрыва прозвучали в городе Ходейда на западе Йемена, предположительно, удары нанесены с военного корабля США, сообщил в четверг поздно вечером РИА... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T23:41
2024-11-21T23:57
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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Четыре взрыва прозвучали в городе Ходейда на западе Йемена, предположительно, удары нанесены с военного корабля США, сообщил в четверг поздно вечером РИА Новости источник в провинции Ходейда."Четыре взрыва сотрясли город Ходейду, по всей вероятности, были нанесены удары с американского военного корабля", - сказал источник.
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в мире, ходейда (город), йемен, сша
В мире, Ходейда (город), Йемен, США
В Йемене в городе Ходейда прогремели взрывы

На западе Йемена в городе Ходейда прогремели четыре взрыва

© iStock.com / Belal Al-shaqaqiЙемен
Йемен - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Йемен. Архивное фото
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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Четыре взрыва прозвучали в городе Ходейда на западе Йемена, предположительно, удары нанесены с военного корабля США, сообщил в четверг поздно вечером РИА Новости источник в провинции Ходейда.
"Четыре взрыва сотрясли город Ходейду, по всей вероятности, были нанесены удары с американского военного корабля", - сказал источник.
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В миреХодейда (город)ЙеменСША
 
 
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