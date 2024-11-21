https://ria.ru/20241121/vzryvy-1984937594.html

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 21.11.2024

В Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы вновь прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:23

2024-11-21T08:23

2024-11-21T08:23

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске. "В Днепропетровске вновь прогремели взрывы", - говорится в сообщении "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит на всей территории страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241121/ukraina-1984936730.html

https://ria.ru/20241121/ukraina-1984936420.html

днепропетровск

украина

россия

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Дарья Буймова

в мире, днепропетровск, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины