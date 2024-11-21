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В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 21.11.2024
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы вновь прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:23
2024-11-21T08:23
2024-11-21T08:23
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске. "В Днепропетровске вновь прогремели взрывы", - говорится в сообщении "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит на всей территории страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241121/ukraina-1984936730.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске прогремели взрывы
"Общественное": в Днепропетровске после воздушной тревоги прогремели взрывы