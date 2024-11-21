https://ria.ru/20241121/vyplata-1984986922.html
Ресурсные приемные семьи в Подмосковье получат новую выплату с 2025 г
Ресурсные приемные семьи в Подмосковье получат новую выплату с 2025 г - РИА Новости, 21.11.2024
Ресурсные приемные семьи в Подмосковье получат новую выплату с 2025 г
Ресурсные приемные семьи, временно заботящееся о ребенке, пока ведется работа с родной семьей, с 1 января 2025 года начнут получать новую ежемесячную выплату на РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:01
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ресурсные приемные семьи, временно заботящееся о ребенке, пока ведется работа с родной семьей, с 1 января 2025 года начнут получать новую ежемесячную выплату на содержание детей в Подмосковье, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. Ресурсные семьи — это действующие приемные семьи, прошедшие специальное обучение, имеющие положительный опыт воспитания детей не менее трех лет. Туда ребенок попадает только по желанию и находится в ней максимум восемь месяцев - именно настолько оформляется предварительная опека. "Бывают случае, когда родители испытывают трудности, проблемы и не могут продолжать воспитывать ребенка, тут на помощь приходят наши приемные семьи или, как мы называем, "гостевые". Они временно заботятся о ребенке, пока наши специалисты работают с семьей и помогают выйти из сложной ситуации. Со временем приемные родители становятся наставниками для родных мам и пап детей. Мы поддерживаем такие семьи, и с нового года "гостевые" семьи будут получать выплату от 19 до 24 тысяч рублей", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона. Вице-губернатор добавила, что такую поддержку с нового года будут получать более 300 семей, которые временно возьмут в свои семьи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а сама выплата будет назначена беззаявительно. В Минсоцразвития уточнили, что размер выплаты на ребенка зависит от возраста. Так, на детей до одного года ежемесячно будет выплачиваться 23 756 рублей, если ребенку от 1 до 12 лет, то семья будет получать 18 723 рублей, на подростков от 12 до 18 лет каждый месяц будет поступать выплата 19 587 рублей. -0-
https://ria.ru/20241121/podmoskove-1984978355.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ресурсные приемные семьи, временно заботящееся о ребенке, пока ведется работа с родной семьей, с 1 января 2025 года начнут получать новую ежемесячную выплату на содержание детей в Подмосковье, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Ресурсные семьи — это действующие приемные семьи, прошедшие специальное обучение, имеющие положительный опыт воспитания детей не менее трех лет. Туда ребенок попадает только по желанию и находится в ней максимум восемь месяцев - именно настолько оформляется предварительная опека.
"Бывают случае, когда родители испытывают трудности, проблемы и не могут продолжать воспитывать ребенка, тут на помощь приходят наши приемные семьи или, как мы называем, "гостевые". Они временно заботятся о ребенке, пока наши специалисты работают с семьей и помогают выйти из сложной ситуации. Со временем приемные родители становятся наставниками для родных мам и пап детей. Мы поддерживаем такие семьи, и с нового года "гостевые" семьи будут получать выплату от 19 до 24 тысяч рублей", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона.
Вице-губернатор добавила, что такую поддержку с нового года будут получать более 300 семей, которые временно возьмут в свои семьи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а сама выплата будет назначена беззаявительно.
В Минсоцразвития уточнили, что размер выплаты на ребенка зависит от возраста. Так, на детей до одного года ежемесячно будет выплачиваться 23 756 рублей, если ребенку от 1 до 12 лет, то семья будет получать 18 723 рублей, на подростков от 12 до 18 лет каждый месяц будет поступать выплата 19 587 рублей. -0-