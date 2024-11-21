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ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 21.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 21.11.2024 (обновлено: 12:24 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/vsu--1984975747.html
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 21.11.2024
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и бронетранспортер М113 производства США в зоне действия группировки... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:21
2024-11-21T12:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и бронетранспортер М113 производства США в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 130-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Улаклы и Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака формирований 36-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация"", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток" за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и бронетранспортер М113 производства США в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 130-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Улаклы и Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака формирований 36-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация"", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)США
 
 
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