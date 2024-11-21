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ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 21.11.2024
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и бронетранспортер М113 производства США в зоне действия группировки... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:21
2024-11-21T12:21
2024-11-21T12:24
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и бронетранспортер М113 производства США в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 130-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Улаклы и Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака формирований 36-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация"", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток" за сутки