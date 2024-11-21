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Воробьев посетил Краснознаменский Дом офицеров - РИА Новости, 21.11.2024
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Новости Подмосковья
 
16:06 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/vorobev-1985036487.html
Воробьев посетил Краснознаменский Дом офицеров
Воробьев посетил Краснознаменский Дом офицеров - РИА Новости, 21.11.2024
Воробьев посетил Краснознаменский Дом офицеров
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Краснознаменский Дом офицеров, где на сегодняшний день более 250 неравнодушных жителей плетут... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:06
2024-11-21T16:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Краснознаменский Дом офицеров, где на сегодняшний день более 250 неравнодушных жителей плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, гамаши, сухой душ, маскировочные накидки и зимние костюмы, которые отправляют бойцам на передовую, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Я хотел поблагодарить вас за то, что вы делаете! Очень много слышал о вашем дружном коллективе, который Олеся (руководитель объединения "Zамаскируем СВОих" Олеся Черемисина – ред.) собрала и уже продолжительное время возглавляет. Хочу передать вам слова признательности и от себя лично, и от тех подразделений, тех ребят, командиров, которые используют то, что вы производите от чистого сердца", - обратился к волонтерам Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Из Краснознаменского Дома офицеров на фронт уже доставили более 30 тысяч квадратных метров масксетей, почти 19,5 тысячи наборов "сухого душа", 900 окопных свечей, около 260 маскировочных накидок, порядка 400 носилок-волокуш, которые помогают с транспортировкой раненых, более тысячи пятиточечников и 6,2 тысячи упаковок сухих завтраков. Кроме того, в мастерской производят тактические (противодронные) одеяла, которые очень востребованы, а также мочалки, стельки, эвакуационные наборы, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241015/pomosch-1978093672.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев посетил Краснознаменский Дом офицеров

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области / Екатерина АгееваГубернатор Московской области Андрей Воробьев посетил мастерскую, где трудятся участники волонтерского объединения "Zамаскируем СВОих"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил мастерскую, где трудятся участники волонтерского объединения Zамаскируем СВОих - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области / Екатерина Агеева
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил мастерскую, где трудятся участники волонтерского объединения "Zамаскируем СВОих"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Краснознаменский Дом офицеров, где на сегодняшний день более 250 неравнодушных жителей плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, гамаши, сухой душ, маскировочные накидки и зимние костюмы, которые отправляют бойцам на передовую, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Я хотел поблагодарить вас за то, что вы делаете! Очень много слышал о вашем дружном коллективе, который Олеся (руководитель объединения "Zамаскируем СВОих" Олеся Черемисина – ред.) собрала и уже продолжительное время возглавляет. Хочу передать вам слова признательности и от себя лично, и от тех подразделений, тех ребят, командиров, которые используют то, что вы производите от чистого сердца", - обратился к волонтерам Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Из Краснознаменского Дома офицеров на фронт уже доставили более 30 тысяч квадратных метров масксетей, почти 19,5 тысячи наборов "сухого душа", 900 окопных свечей, около 260 маскировочных накидок, порядка 400 носилок-волокуш, которые помогают с транспортировкой раненых, более тысячи пятиточечников и 6,2 тысячи упаковок сухих завтраков. Кроме того, в мастерской производят тактические (противодронные) одеяла, которые очень востребованы, а также мочалки, стельки, эвакуационные наборы, добавили в пресс-службе.
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