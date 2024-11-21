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В Ярославской области при опрокидывании лодки погибли три человека - РИА Новости, 21.11.2024
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16:52 21.11.2024 (обновлено: 17:00 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/volga-1985046064.html
В Ярославской области при опрокидывании лодки погибли три человека
В Ярославской области при опрокидывании лодки погибли три человека - РИА Новости, 21.11.2024
В Ярославской области при опрокидывании лодки погибли три человека
Три человека погибли при опрокидывании лодки на Волге в Ярославской области, возбуждено уголовное дело, сообщило Западное межрегиональное следственное... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:52
2024-11-21T17:00
происшествия
ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Три человека погибли при опрокидывании лодки на Волге в Ярославской области, возбуждено уголовное дело, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте. "Утром 21.11.2024 на 546-м километре реки Волга в районе деревни Поляны Ярославской области произошло опрокидывание маломерного судна - лодки, на борту которой находились четыре человека. Трое мужчин погибли, один смог добраться до берега и сообщить о случившемся", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек).
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происшествия, ярославская область, россия
Происшествия, Ярославская область, Россия
В Ярославской области при опрокидывании лодки погибли три человека

В Ярославской области три человека погибли при опрокидывании лодки на Волге

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЯрославская область
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Три человека погибли при опрокидывании лодки на Волге в Ярославской области, возбуждено уголовное дело, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.
"Утром 21.11.2024 на 546-м километре реки Волга в районе деревни Поляны Ярославской области произошло опрокидывание маломерного судна - лодки, на борту которой находились четыре человека. Трое мужчин погибли, один смог добраться до берега и сообщить о случившемся", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек).
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