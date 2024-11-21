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В Ярославской области при опрокидывании лодки погибли три человека

В Ярославской области при опрокидывании лодки погибли три человека - РИА Новости, 21.11.2024

В Ярославской области при опрокидывании лодки погибли три человека

Три человека погибли при опрокидывании лодки на Волге в Ярославской области, возбуждено уголовное дело, сообщило Западное межрегиональное следственное... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:52

2024-11-21T16:52

2024-11-21T17:00

происшествия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Три человека погибли при опрокидывании лодки на Волге в Ярославской области, возбуждено уголовное дело, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте. "Утром 21.11.2024 на 546-м километре реки Волга в районе деревни Поляны Ярославской области произошло опрокидывание маломерного судна - лодки, на борту которой находились четыре человека. Трое мужчин погибли, один смог добраться до берега и сообщить о случившемся", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек).

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происшествия, ярославская область, россия