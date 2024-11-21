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Суд отклонил иск мастера маникюра к экс-участнице "Дома-2" Водонаевой - РИА Новости, 21.11.2024
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Шоубиз
 
11:26 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/vodonaeva-1984965678.html
Суд отклонил иск мастера маникюра к экс-участнице "Дома-2" Водонаевой
Суд отклонил иск мастера маникюра к экс-участнице "Дома-2" Водонаевой - РИА Новости, 21.11.2024
Суд отклонил иск мастера маникюра к экс-участнице "Дома-2" Водонаевой
Арбитражный суд Москвы отклонил иск мастера маникюра Камиллы Амиргазиной, в котором она требовала взыскать с экс-участницы шоу "Дом-2" и телеведущей Алены... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:26
2024-11-21T11:26
шоубиз
москва
алена водонаева
андрей петров (блогер)
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск мастера маникюра Камиллы Амиргазиной, в котором она требовала взыскать с экс-участницы шоу "Дом-2" и телеведущей Алены Водонаевой 740 тысяч рублей "компенсации за нарушение исключительных прав на произведения", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила резолютивную часть решения судья Ольга Козленкова. Как пояснил в суде представитель истца, с мая по сентябрь 2022 года сделанные Амиргазиной фотографии с образцами ее работ в сфере ногтевого сервиса были размещены в соцсетях и на сайте салона красоты Водонаевой. По словам юриста, Амиргазина оказывала салону разовые услуги и по просьбе ответчицы прислала портфолио своих работ, но права на фотоизображения не передавала. Водонаева использовала их в коммерческих целях и должна выплатить компенсацию за незаконное использование, заявил истец. Представитель ответчицы заявил, что Амиргазина работала в салоне красоты Водонаевой и фотографии ее работ размещались в ее интересах для привлечения ей клиентов. "Это были совместные действия по получению дохода", - сказал юрист. Он отметил, что другие мастера, работавшие в салоне, тоже предоставляли изображения с результатами своей деятельности. На предварительном заседании в сентябре представители сторон приобщили к материалам дела дополнительные доказательства, в том числе сторона ответчика – переписку между Амиргазиной и Водонаевой в мессенджере. По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности ИП Амиргазиной - "предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты", а дополнительный – "деятельность в области фотографии". Таганский суд Москвы в апреле частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства Водонаевой к бьюти-блогеру Андрею Петрову, взыскав с него 200 тысяч рублей за распространение в Telegram-канале не соответствующих действительности, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сведений об истице.
https://ria.ru/20241117/miss-1984222010.html
https://ria.ru/20241115/kirkorov-1983901989.html
https://ria.ru/20241113/talkov-1983507179.html
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москва, алена водонаева, андрей петров (блогер)
Шоубиз, Москва, Алена Водонаева, Андрей Петров (блогер)
Суд отклонил иск мастера маникюра к экс-участнице "Дома-2" Водонаевой

Суд отклонил иск мастера маникюра к Алене Водонаевой на 740 тыс рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлена Водонаева
Алена Водонаева - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алена Водонаева. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск мастера маникюра Камиллы Амиргазиной, в котором она требовала взыскать с экс-участницы шоу "Дом-2" и телеведущей Алены Водонаевой 740 тысяч рублей "компенсации за нарушение исключительных прав на произведения", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила резолютивную часть решения судья Ольга Козленкова.
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17 ноября, 09:26
Как пояснил в суде представитель истца, с мая по сентябрь 2022 года сделанные Амиргазиной фотографии с образцами ее работ в сфере ногтевого сервиса были размещены в соцсетях и на сайте салона красоты Водонаевой. По словам юриста, Амиргазина оказывала салону разовые услуги и по просьбе ответчицы прислала портфолио своих работ, но права на фотоизображения не передавала. Водонаева использовала их в коммерческих целях и должна выплатить компенсацию за незаконное использование, заявил истец.
Представитель ответчицы заявил, что Амиргазина работала в салоне красоты Водонаевой и фотографии ее работ размещались в ее интересах для привлечения ей клиентов. "Это были совместные действия по получению дохода", - сказал юрист. Он отметил, что другие мастера, работавшие в салоне, тоже предоставляли изображения с результатами своей деятельности.
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На предварительном заседании в сентябре представители сторон приобщили к материалам дела дополнительные доказательства, в том числе сторона ответчика – переписку между Амиргазиной и Водонаевой в мессенджере.
По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности ИП Амиргазиной - "предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты", а дополнительный – "деятельность в области фотографии".
Таганский суд Москвы в апреле частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства Водонаевой к бьюти-блогеру Андрею Петрову, взыскав с него 200 тысяч рублей за распространение в Telegram-канале не соответствующих действительности, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сведений об истице.
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