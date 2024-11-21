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В Британии отказались комментировать применение Украиной ракет Storm Shadow - РИА Новости, 21.11.2024
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15:00 21.11.2024
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В Британии отказались комментировать применение Украиной ракет Storm Shadow
В Британии отказались комментировать применение Украиной ракет Storm Shadow - РИА Новости, 21.11.2024
В Британии отказались комментировать применение Украиной ракет Storm Shadow
Министр обороны Великобритании Джон Хили на фоне сообщений о первом применении Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow для удара вглубь РФ отказался РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:00
2024-11-21T15:00
в мире
россия
украина
брянская область
джон хили
владимир путин
рустем умеров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили на фоне сообщений о первом применении Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow для удара вглубь РФ отказался комментировать предполагаемое снятие ограничений на подобное использование этих ракет. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. При этом, как отмечала газета Guardian, на Даунинг-стрит отказались комментировать эти сообщения в СМИ. "Я не буду вдаваться в оперативные детали конфликта. Это ставит под угрозу оперативную безопасность", - сказал Хили, отвечая на вопросы в парламентском комитете по обороне. Трансляция велась на сайте парламента. Вместе с этим глава британского минобороны заявил, что Лондон намерен продолжать усиливать поддержку Киева, подчеркнув, что "действия Украины говорят сами за себя". Министр также сообщил, что провёл во вторник "длинный разговор по телефону" с украинским коллегой Рустемом Умеровым, а до этого в воскресенье переговорил с главой Пентагона Ллойдом Остином. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241121/spetsoperatsiya-1984975202.html
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в мире, россия, украина, брянская область, джон хили, владимир путин, рустем умеров, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, евросоюз, с-400 «триумф»
В мире, Россия, Украина, Брянская область, Джон Хили, Владимир Путин, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Евросоюз, С-400 «Триумф»
В Британии отказались комментировать применение Украиной ракет Storm Shadow

Глава МО Великобритании не стал комментировать применение Киевом Storm Shadow

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили на фоне сообщений о первом применении Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow для удара вглубь РФ отказался комментировать предполагаемое снятие ограничений на подобное использование этих ракет.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. При этом, как отмечала газета Guardian, на Даунинг-стрит отказались комментировать эти сообщения в СМИ.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
"Я не буду вдаваться в оперативные детали конфликта. Это ставит под угрозу оперативную безопасность", - сказал Хили, отвечая на вопросы в парламентском комитете по обороне. Трансляция велась на сайте парламента.
Вместе с этим глава британского минобороны заявил, что Лондон намерен продолжать усиливать поддержку Киева, подчеркнув, что "действия Украины говорят сами за себя".
Министр также сообщил, что провёл во вторник "длинный разговор по телефону" с украинским коллегой Рустемом Умеровым, а до этого в воскресенье переговорил с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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Вчера, 12:18
Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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В миреРоссияУкраинаБрянская областьДжон ХилиВладимир ПутинРустем УмеровВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАЕвросоюзС-400 «Триумф»
 
 
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