Госдума отказалась закреплять законом определение валежника
РБК: ГД отклонила законопроект о закреплении в Лесном кодексе понятия валежника
© Depositphotos.com / TanaChМужчина везет дрова
© Depositphotos.com / TanaCh
Мужчина везет дрова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось закрепить в законодательстве понятие валежника, сообщает РБК.
"В пояснительной записке говорится, что Лесной кодекс разрешает гражданам заготавливать дрова для собственных нужд (кроме елок к Новому году), однако понятие валежника в нем отсутствует", — пишет РБК.
Как следует из материала, законопроект в марте внесли депутаты от ЛДПР. В нем уточнялось определение валежника и перечень инструментов (ручных пил, топоров и легких бензопил) для его заготовки.
По итогам голосования инициатива получила поддержку всего 106 депутатов, что оказалось недостаточно для ее принятия.
Как уточняется в материале, член профильного комитета по экологии Зариф Байгускаров пояснил, что после того, как с 2019 года было разрешено заготавливать валежник, у граждан возникали вопросы о том, что считать валежником и как его можно заготавливать. Однако позже приказ Минприроды установил четкие правила.
Ранее сообщалось, что заготавливать валежник закон не запрещает, однако сбор сухостоя и бурелома обернется немалым штрафом и даже лишением свободы. Кроме того, заготовка валежника должна происходить без использования спецтехники, например, трактора. При этом бензопилу, ручную пилу и топор применять можно. За нарушение по статье 8.28 КоАП для физлиц предусмотрен штраф в 4-5 тысяч рублей плюс конфискация техники, с помощью которой велась незаконная заготовка. Древесину в этом случае тоже отнимут. По УК наказание еще строже — штраф от 100 до 500 тысяч рублей (в зависимости от размера ущерба) и лишение свободы на срок до семи лет.
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