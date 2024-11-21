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Госдума отказалась закреплять законом определение валежника - РИА Новости, 21.11.2024
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20:14 21.11.2024 (обновлено: 20:20 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/valezhnik-1985082764.html
Госдума отказалась закреплять законом определение валежника
Госдума отказалась закреплять законом определение валежника - РИА Новости, 21.11.2024
Госдума отказалась закреплять законом определение валежника
Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось закрепить в законодательстве понятие валежника, сообщает РБК. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:14
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось закрепить в законодательстве понятие валежника, сообщает РБК."В пояснительной записке говорится, что Лесной кодекс разрешает гражданам заготавливать дрова для собственных нужд (кроме елок к Новому году), однако понятие валежника в нем отсутствует", — пишет РБК.Как следует из материала, законопроект в марте внесли депутаты от ЛДПР. В нем уточнялось определение валежника и перечень инструментов (ручных пил, топоров и легких бензопил) для его заготовки.По итогам голосования инициатива получила поддержку всего 106 депутатов, что оказалось недостаточно для ее принятия.Как уточняется в материале, член профильного комитета по экологии Зариф Байгускаров пояснил, что после того, как с 2019 года было разрешено заготавливать валежник, у граждан возникали вопросы о том, что считать валежником и как его можно заготавливать. Однако позже приказ Минприроды установил четкие правила.Ранее сообщалось, что заготавливать валежник закон не запрещает, однако сбор сухостоя и бурелома обернется немалым штрафом и даже лишением свободы. Кроме того, заготовка валежника должна происходить без использования спецтехники, например, трактора. При этом бензопилу, ручную пилу и топор применять можно. За нарушение по статье 8.28 КоАП для физлиц предусмотрен штраф в 4-5 тысяч рублей плюс конфискация техники, с помощью которой велась незаконная заготовка. Древесину в этом случае тоже отнимут. По УК наказание еще строже — штраф от 100 до 500 тысяч рублей (в зависимости от размера ущерба) и лишение свободы на срок до семи лет.
https://ria.ru/20240301/zakonoproekt-1930377415.html
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общество, госдума рф, рбк (медиагруппа), лдпр
Общество, Госдума РФ, РБК (медиагруппа), ЛДПР
Госдума отказалась закреплять законом определение валежника

РБК: ГД отклонила законопроект о закреплении в Лесном кодексе понятия валежника

© Depositphotos.com / TanaChМужчина везет дрова
Мужчина везет дрова - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Depositphotos.com / TanaCh
Мужчина везет дрова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось закрепить в законодательстве понятие валежника, сообщает РБК.
"В пояснительной записке говорится, что Лесной кодекс разрешает гражданам заготавливать дрова для собственных нужд (кроме елок к Новому году), однако понятие валежника в нем отсутствует", — пишет РБК.
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Как следует из материала, законопроект в марте внесли депутаты от ЛДПР. В нем уточнялось определение валежника и перечень инструментов (ручных пил, топоров и легких бензопил) для его заготовки.
По итогам голосования инициатива получила поддержку всего 106 депутатов, что оказалось недостаточно для ее принятия.
Как уточняется в материале, член профильного комитета по экологии Зариф Байгускаров пояснил, что после того, как с 2019 года было разрешено заготавливать валежник, у граждан возникали вопросы о том, что считать валежником и как его можно заготавливать. Однако позже приказ Минприроды установил четкие правила.
Ранее сообщалось, что заготавливать валежник закон не запрещает, однако сбор сухостоя и бурелома обернется немалым штрафом и даже лишением свободы. Кроме того, заготовка валежника должна происходить без использования спецтехники, например, трактора. При этом бензопилу, ручную пилу и топор применять можно. За нарушение по статье 8.28 КоАП для физлиц предусмотрен штраф в 4-5 тысяч рублей плюс конфискация техники, с помощью которой велась незаконная заготовка. Древесину в этом случае тоже отнимут. По УК наказание еще строже — штраф от 100 до 500 тысяч рублей (в зависимости от размера ущерба) и лишение свободы на срок до семи лет.
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