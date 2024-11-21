https://ria.ru/20241121/ukraina-1985038518.html

На территории Украины объявили воздушную тревогу

На территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.11.2024

На территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины второй раз за сутки, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:14

2024-11-21T16:14

2024-11-21T16:26

украина

специальная военная операция на украине

киев

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины второй раз за сутки, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса на 16.10 мск, воздушная тревога объявлена на всей территории страны, в том числе в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241121/raketa-1985041005.html

украина

киев

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украина, киев, в мире, вооруженные силы рф