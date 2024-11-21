https://ria.ru/20241121/ukraina-1984936730.html
В Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.11.2024
В Полтавской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в четверг в Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает местное издание "Телеграф". РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:18
2024-11-21T08:18
2024-11-21T08:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_6c282616eb99f40a2e9a4566910f366f.jpg
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает местное издание "Телеграф". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует на всей территории Украины. "Взрывы в Полтавской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным СМИ, в регионе, предварительно, работает противовоздушная оборона.
https://ria.ru/20241120/nyt-1984823759.html
украина
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_31:0:1170:854_1920x0_80_0_0_f7f3df17301cde49aa269f27d8e81dd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область
В Полтавской области прогремели взрывы
"Телеграф": в Полтавской области прогремели взрывы
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает местное издание "Телеграф".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует на всей территории Украины.
"Взрывы в Полтавской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным СМИ, в регионе, предварительно, работает противовоздушная оборона.