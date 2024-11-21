https://ria.ru/20241121/ukraina-1984936730.html

В Полтавской области прогремели взрывы

В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.11.2024

В Полтавской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в четверг в Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает местное издание "Телеграф". РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:18

2024-11-21T08:18

2024-11-21T08:18

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает местное издание "Телеграф". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует на всей территории Украины. "Взрывы в Полтавской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным СМИ, в регионе, предварительно, работает противовоздушная оборона.

https://ria.ru/20241120/nyt-1984823759.html

украина

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в мире, украина, полтавская область