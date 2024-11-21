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В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/ukraina-1984936730.html
В Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.11.2024
В Полтавской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в четверг в Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает местное издание "Телеграф". РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:18
2024-11-21T08:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает местное издание "Телеграф". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует на всей территории Украины. "Взрывы в Полтавской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным СМИ, в регионе, предварительно, работает противовоздушная оборона.
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украина
полтавская область
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в мире, украина, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область
В Полтавской области прогремели взрывы

"Телеграф": в Полтавской области прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные . Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает местное издание "Телеграф".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует на всей территории Украины.
"Взрывы в Полтавской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным СМИ, в регионе, предварительно, работает противовоздушная оборона.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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Вчера, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтавская область
 
 
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