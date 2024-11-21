Украина получила лишь половину выделенных конгрессом США денег
Конгресс США выделил $124,9 миллиарда помощи Киеву, но тот получил лишь половину
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Конгресс США выделил 124,9 миллиарда долларов министерству обороны на реализацию программ в сфере безопасности, связанных с Украиной, однако Киев получил лишь около половины этих средств, свидетельствуют результаты анализа военного бюджета США, проведенного РИА Новости.
Согласно данным сайта Ukraine Oversight, созданного для мониторинга помощи Украине под эгидой генерального инспектора Пентагон, общий объём средств, выделенных США на поддержку Киева, составляет почти 183 миллиарда долларов. Из этой суммы 124,9 миллиарда долларов были направлены Пентагону на реализацию программ военной помощи Украине, остальная часть — другим американским ведомствам, курирующим вопросы оказания гуманитарной поддержки.
Из 124,9 миллиарда долларов Пентагон выделил около 66 миллиардов долларов на прямую передачу оружия и техники Украине. Из них 33,3 миллиарда долларов были предоставлены в рамках президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA), а 32,7 миллиарда долларов — через Инициативу помощи Украине в сфере безопасности (USAI).
При этом Украина ещё не получила все 33,3 миллиарда долларов, выделенные через PDA. Администрация президента Джо Байдена призвала ускорить передачу оставшихся 5,5 миллиарда долларов до завершения срока его полномочий в январе 2025 года.
Дополнительно Пентагон направил 45,7 миллиарда долларов на восполнение запасов вооружений, переданных Украине, и ещё 46,5 миллиарда долларов на увеличение военной активности США в Европе, включая Инициативу европейского сдерживания (European Deterrence Initiative). Эта программа нацелена на поддержку размещения американских войск и арсеналов в Восточной Европе для сдерживания возможной агрессии против союзников Вашингтона по НАТО.
Таким образом, Киев фактически получил лишь около половины из 124,9 миллиарда долларов, выделенных Пентагону для оказания военной помощи Украине.