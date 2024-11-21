https://ria.ru/20241121/ukraina-1984926690.html

В Госдуме заявили, что цепочки поставок оружия Украине определены как цели

В Госдуме заявили, что цепочки поставок оружия Украине определены как цели - РИА Новости, 21.11.2024

В Госдуме заявили, что цепочки поставок оружия Украине определены как цели

Логистические цепочки поставок вооружений ВСУ из-за границы изучены и нанесены на карты в качестве целей, выразил свое видение обстановки РИА Новости депутат... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T02:54

2024-11-21T02:54

2024-11-21T02:54

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

леонид ивлев

владимир путин

джо байден

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Логистические цепочки поставок вооружений ВСУ из-за границы изучены и нанесены на карты в качестве целей, выразил свое видение обстановки РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. "Логистические цепочки поставок вооружений ВСУ изучены и нанесены на карты в качестве целей", - считает Ивлев. Депутат допустил, что за атаки на Россию последует ответная реакция высшего порядка. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Минобороны РФ уже сообщило, что ВСУ в ночь на вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20241120/tramp-1984746476.html

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984894013.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, леонид ивлев, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, нато, госдума рф, с-400 «триумф»