Турция пытается изолировать Израиль в международном сообществе
Глава МИД Турции Фидан: Турция прилагает все усилия, чтобы изолировать Израиль
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара прилагает все усилия, чтобы изолировать Израиль в международном сообществе.
"В мае, как вы помните, мы прекратили экспортно-импортные операции с Израилем. Мы также выступили с инициативой в Организации Объединенных Наций, чтобы добиться включения вопроса об эмбарго на поставки оружия Израилю в повестку дня Совета Безопасности ООН. Совместное письмо, подготовленное в рамках этой инициативы, было представлено генеральному секретарю ООН 1 ноября за подписями 52 стран и дополнительно Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. Мы продолжим наши усилия по прекращению продаж оружия Израилю", - сказал министр, выступая в четверг на заседании парламентской комиссии по планированию бюджета.
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По его словам, Турция активно призывает страны прекратить помощь Израилю.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы изолировать Израиль в международном сообществе и мобилизовать международное сообщество. В то же время мы являемся страной, направляющей наибольший объем помощи в Газу. На сегодняшний день мы отправили 88 тысяч тонн гуманитарной помощи… Мы будем решительно продолжать наши усилия в этом направлении", - сказал Фидан.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.