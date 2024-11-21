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Турция пытается изолировать Израиль в международном сообществе - РИА Новости, 21.11.2024
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12:40 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/turtsija-1984980145.html
Турция пытается изолировать Израиль в международном сообществе
Турция пытается изолировать Израиль в международном сообществе - РИА Новости, 21.11.2024
Турция пытается изолировать Израиль в международном сообществе
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара прилагает все усилия, чтобы изолировать Израиль в международном сообществе. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:40
2024-11-21T12:40
в мире
израиль
турция
анкара (провинция)
хакан фидан
оон
организация исламского сотрудничества
лига арабских государств
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АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара прилагает все усилия, чтобы изолировать Израиль в международном сообществе. "В мае, как вы помните, мы прекратили экспортно-импортные операции с Израилем. Мы также выступили с инициативой в Организации Объединенных Наций, чтобы добиться включения вопроса об эмбарго на поставки оружия Израилю в повестку дня Совета Безопасности ООН. Совместное письмо, подготовленное в рамках этой инициативы, было представлено генеральному секретарю ООН 1 ноября за подписями 52 стран и дополнительно Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. Мы продолжим наши усилия по прекращению продаж оружия Израилю", - сказал министр, выступая в четверг на заседании парламентской комиссии по планированию бюджета. По его словам, Турция активно призывает страны прекратить помощь Израилю. "Мы прилагаем все усилия, чтобы изолировать Израиль в международном сообществе и мобилизовать международное сообщество. В то же время мы являемся страной, направляющей наибольший объем помощи в Газу. На сегодняшний день мы отправили 88 тысяч тонн гуманитарной помощи… Мы будем решительно продолжать наши усилия в этом направлении", - сказал Фидан. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240924/netanyakhu-1974485618.html
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в мире, израиль, турция, анкара (провинция), хакан фидан, оон, организация исламского сотрудничества, лига арабских государств, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Турция, Анкара (провинция), Хакан Фидан, ООН, Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Турция пытается изолировать Израиль в международном сообществе

Глава МИД Турции Фидан: Турция прилагает все усилия, чтобы изолировать Израиль

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара прилагает все усилия, чтобы изолировать Израиль в международном сообществе.
"В мае, как вы помните, мы прекратили экспортно-импортные операции с Израилем. Мы также выступили с инициативой в Организации Объединенных Наций, чтобы добиться включения вопроса об эмбарго на поставки оружия Израилю в повестку дня Совета Безопасности ООН. Совместное письмо, подготовленное в рамках этой инициативы, было представлено генеральному секретарю ООН 1 ноября за подписями 52 стран и дополнительно Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. Мы продолжим наши усилия по прекращению продаж оружия Израилю", - сказал министр, выступая в четверг на заседании парламентской комиссии по планированию бюджета.
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По его словам, Турция активно призывает страны прекратить помощь Израилю.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы изолировать Израиль в международном сообществе и мобилизовать международное сообщество. В то же время мы являемся страной, направляющей наибольший объем помощи в Газу. На сегодняшний день мы отправили 88 тысяч тонн гуманитарной помощи… Мы будем решительно продолжать наши усилия в этом направлении", - сказал Фидан.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильТурцияАнкара (провинция)Хакан ФиданООНОрганизация исламского сотрудничестваЛига арабских государствОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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