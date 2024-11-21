https://ria.ru/20241121/tekhresheniya-1984989926.html

Инновационные техрешения обеспечат увеличение объема российского экспорта

Инновационные техрешения обеспечат увеличение объема российского экспорта - РИА Новости, 21.11.2024

Инновационные техрешения обеспечат увеличение объема российского экспорта

Разработки собственного производства – три современные модели подвижного состава – представила ПАО "НПК Объединенная вагонная компания" в рамках "Транспортной... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:17

2024-11-21T13:17

2024-11-21T13:17

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МОСКВА, 21 ноя – пресс-служба АО "Восточный порт". Разработки собственного производства – три современные модели подвижного состава – представила ПАО "НПК Объединенная вагонная компания" в рамках "Транспортной недели" в Москве. Как считает генеральный директор генеральный директор ООО "Универсальная логистика" и ПАО "НПК ОВК" Ирина Ольховская, использование вагонов нового поколения позволит даже в сегодняшних обстоятельствах увеличивать экспортный потенциал страны, в том числе по сети российских железных дорог Восточного полигона без увеличения нагрузки на железнодорожную инфраструктуру. Это крайне важно в текущей ситуации острейшего дефицита пропускной способности ж/д сети Восточного направления. Инновационный подвижной состав обеспечивает собственнику почти трехкратную экономию на протяжении всего жизненного цикла. Для оператора и грузоотправителя это дополнительная прибыль и снижение стоимости перевозки. Кроме того, нормативный межремонтный период эксплуатации всех этих вагонов увеличен практически вдвое – до 1 млн км пробега или до 8 лет. "Каждое увеличение на 10% доли инновационного подвижного состава при перевозках на Восточном полигоне обеспечивают увеличение на два миллиона тонн экспорта наших российских грузов", – рассказала телеканалу "Россия-24" Ирина Ольховская. Актуальность слов эксперта подтверждается в свете поручения председателя правительства России Михаила Мишустина о замещении до 2030 года парка грузовых полувагонов Восточного полигона инновационными моделями с повышенной грузоподъемностью, а также о модернизации, переоснащении и обновлении всех видов грузового подвижного состава за счет отечественных технологий. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы